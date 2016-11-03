Почти 60 отечественных предприятий приняли участие в белорусско-российской программе мониторинга качества и безопасности пищевых товаров

Новости Беларуси. Сообщение о том, что в белорусском цельном молоке обнаружены примеси сухого, необосновано. Новость без подтверждения фактами появилась на информационных лентах. Ссылка идет на «Россельхознадзор». Впрочем, громкое заявление не подтвердилось.

Тем временем на фоне периодически появляющихся совместных противоречий возникла белорусско-российская программа мониторинга качества и безопасности пищевых товаров. Участие в ней приняли уже 57 отечественных предприятий.

Буквально накануне российские ленты запестрели свежими заявлениями от «Россельхознадзора». Мол, нашли тверские контролеры в цельном белорусском молоке примеси сухого. Правда, после громкое заявление не подтвердилось. Как говорится, «ошибочка вышла», зато осадок остался.

Александр Субботин, заместитель министра - директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сразу скажу: фактически это невозможно, потому что мы гарантируем качество. Это уже громкая фраза, которую я устал повторять. Второе, что у нас сейчас избыток сырья, и даже было бы глупо разбавлять сухим молоком. И третье: все протоколы, которые нам были выставлены, представлены, через несколько часов аннулированы.

В данном случае речь, скорей всего, идет о технической ошибке. Впрочем, периодически вспыхивающим информационным атакам уже никого не удивить.

Проходная этого мясокомбината словно вход в операционную. Стерильность и жесткий контроль на всех этапах – это главные звенья безопасности. Более того, при производстве здесь используют свое сырье – в состав агрокомбината входит птицефабрика, а поэтому риски исключены.

Ольга Головко, главный технолог агрокомбината:

У нас на предприятии сосиски, колбасы делаются из мяса, это точно. Отслеживать мясо, качество, технологию мы начинаем еще с маленького цыпленка и с комбикорма.

Тем не менее мясо птицы и продукция из него на практике одна из самых спорных групп товаров при поставках на российский рынок. Не далее как летом «Россельхознадзор» запретил ввоз партий сразу пяти крупных белорусских птицефабрик. И это при том, что на фоне не всегда хорошего качества российской продукции белорусские товары выигрывают даже при более высокой цене.

Елена Балобина, начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами в пищевой промышленности инспекции государственного стандарта по Минской области и Минску:

Продукция проверяется. На экспорт проверяется так же, как и вся, только периодичность еще ужесточена до каждой партии.

Нередко претензии со стороны контролирующих органов России белорусские поставщики называют необоснованными и связывают сей факт с недобросовестной конкуренцией. Кроме того, существует еще одна серьезная и, к сожалению, распространенная проблема – фальсификация белорусской продукции. На фоне таких «подводных камней» еще весной заработала белорусско-российская программа мониторинга качества и безопасности пищевых товаров. Процедура абсолютно добровольная. В ходе нее продукцию изучают независимые лаборатории. Это своего рода «подушка безопасности».

Александр Скрипко, директор агрокомбината:

Нам не стыдно за свою продукцию, но нам не хочется никаких неожиданностей при поставке в Россию, Казахстан. Потому что существуют некоторые расхождения в методиках исследования, в используемом оборудовании при исследовании продукции на территории Республики Беларусь и на территории Российской Федерации.

На сегодня участие в программе приняли 57 отечественных предприятий. В целом мероприятие рассчитано на 10 лет.

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского агентства международного сотрудничества» (Россия):

Все-таки на белорусских предприятиях уровень контроля качества и серьезность подхода к качеству и безопасности продукции на порядки отличается от российского. Поэтому, конечно, продукция, в целом, очень достойная, качественная.

Кстати, заключение программы, в частности результаты, полученные в аккредитованных лабораториях, может как раз помочь в спорных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.