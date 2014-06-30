Почти 50 белорусов получили ордена и медали из рук Президента накануне 3 июля

Новости Беларуси. В Беларуси должны быть предприятия-маяки, на которые будут равняться другие. Это заявил 30 июня Президент на торжественной церемонии вручения государственных наград.

По традиции лучших из лучших чествуют накануне нашего главного праздника — Дня Независимости. Ордена и медали из рук главы государства за многолетний плодотворный труд получили почти полсотни человек. Это представители самых разных сфер деятельности: труженики села и учителя, машиностроители и медики, спортсмены и ученые. Особое место в строю награжденных занимают ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь выпускают космические приборы и оптико-электронную апаратуру для спецтехники. Практически вся продукция столичного предприятия «Пеленг» уходит на экспорт. Владимир Покрышкин вместе с двухтысячным коллективом создал научно-технический задел для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. 30 июня, получив очередну награду, он стал полным Кавалером ордена Отечества. Таких в Беларуси только четверо. Это звание по статусу приравниается к Герою Советского Союза и Герою Соцтруда.

Владимир Покрышкин, генеральный директор ОАО «Пеленг»:

На сегодняшний день в космосе находится три космических аппарата, в которых установлена наша аппаратура. А в производстве находится еще 6 аппаратов, в которые будут устанавливаться. Это не конец, это только начало, потому что сегодня идут обсуждения следующих проектов. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся новые заказы.

Ольга Юруть, СТВ:

Вручение государственных наград в канун главного праздника страны, Дня Независимости Беларуси, это уже традиция. В Резиденции Президента чествуют лучших в своей профессии. Однако самое почетное место в числе награжденных — ветераны.

Иван Олейник в первых рядах не случайно. 3 июля 44-го он праздновал освобождение Минска, 4 июля 2014 минчанин отметит свое 92-летие.

Иван Олейник, участник Великой Отечественной войны:

Я прошел всю войну, был тяжело ранен, контужен, но выздоравливал, тянулся. И вот сейчас встречаю 70-летие как свой праздник.

Вперели юбилейная дата — 70-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Александр Лукашенко тепло поприветствовал фронтовиков.

Александр Лукашенко:

Особую торжественность сегодняшнему мероприятию придает то, что в этом году отмечается знаменательный юбилей - 70-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С чувством признательности я приветствую ветеранов Великой Отечественной войны. Ордена, медали и благодарности - это знак высокого уважения ваших заслуг перед Родиной. Спасибо вам за Победу, за то, что смогли выстоять в самый тяжелый для нашей земли час. Низкий поклон за многолетний труд по восстановлению Беларуси. И за то, что вы по-прежнему в строю, активно участвуете в общественной жизни страны. Своим примером и мудрым словом воспитываете молодежь, учите никогда не сдаваться, не отступать перед трудностями и искренне любите Отечество.

Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто укрепляет страну мирным трудом, вносит свою лепту в развитие экономики, рост благосостояния граждан и повышение престижа Беларуси в мире. В последние годы в стране уделяется особое внимание вопросам модернизации, развитию наукоемких производств, выпуску продукции, которая востребована в стране и конкурентоспособна на внешних рынках.

Каждое достижение конкретного трудового коллектива - это вклад в наше общее благополучие. У нас должны быть маяки, живые примеры, на которые будут равняться другие. Так из ручейков возникает мощный речной поток. И это важно для всех сфер жизнедеятельности общества.

Дань уважения и тем, кто сражается и в мирное время, вносит личный вклад в развитие экономики страны, трудится ради благосостояния и престижа Беларуси в мире. В последние годы в Беларуси активно модернизируют производства, налаживают выпуск востребованной продукции. Александр Лукашенко 30 июня поименно назвал предприятия, преуспевающие в инновациях.

Александр Лукашенко:

Заслуживает добрых слов и коллектив ОАО «Конструкторское бюро «Радар», которое занимается разработкой и производством сложной радиоэлектронной техники.

По достоинству оценены успехи ОАО «Завод колесных тягачей». Это предприятие широко известно своей уникальной, востребованной на мировом рынке продукцией. Немалые успехи здесь достигнуты и в деле бережного отношения к ресурсам. Постоянно повышается эффективность управления финансами, введен режим максимальной экономии материальных средств, что положительно отражается на росте прибыли.

Все эти предприятия вносят значительный вклад не только в развитие экономики, но и в совершенствование системы безопасности нашей страны. Их продукция находит свое применение в Вооруженных Силах. Это может служить еще одним убедительным подтверждением ее современности, эффективности и надежности.

Есть удачные проекты и в легкой, и в пищевой промышленности, торговле и сфере услуг. Почетных званий удостоены те, кто развивает логистику, строит дороги.

Александр Лукашенко:

Особо стоит отметить реконструкцию автомобильной дороги М4 Минск-Могилев, возведение на ней 16 мостов и путепроводов. Объекты были построены в сжатые сроки и с определенным качеством.

Хороших результатов добиваются многие наши передовые хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности государства и наращивании экспорта сельхозпродукции. В нынешних условиях особенно важны качественные показатели работы АПК. На это мы нацеливаем всех тружеников села.

Среди награжденных и творческая элита. Солист балета Большого театра Константин Кузнецов теперь уже Народный артист Беларуси. Почетное звание «Заслуженный» присвоено работникам промышленности, строителям, спортсменам и транспортникам. Теплые слова из уст Президента звучали и в адрес ученых, педагогов и врачей, кто самоотвержано трудится на благо белорусов.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Чувства переполняют, потому что настолько празднично. Особенно это значимо, потому что накануне праздника. Служба охраны материнства остается приоритетной на сегодняшний день в нашей стране.

Символический бокал шампанского, теплые слова и поздравления. Для них награда — не предел, а стимул для новых вершин.

Александр Лукашенко:

Накануне этого великого праздника — за нашу победу, за ту спокойную жизнь, которую подарили нам и те, кто сегодня присутствует в этом зале, особенно те, кого сегодня с нами нет, но благодаря им мы живем 70 лет, не зная проблем, не зная войны.