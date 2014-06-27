Пример успешных фермеров-частников в Беларуси

Новости Беларуси. По количеству зерен в одном колоске рассчитать урожайность! Такой сельхозарифметикой может похвастаться далеко не каждый аграрий!

Василий Разумов - аграрий с более чем 40-летним стажем. В его ведении более 700 гектаров земли и десяток рабочих. Фермерское хозяйство в Дрибинском районе на Могилевщине, которым руководит Василий Евгеньевич, обеспечивает семенами зерновых и зернобобовых не одно сельхозпредприятие страны. Урожайность здесь на зависть другим - более чем 80 центнеров с гектара. Такие успехи в работе просто так не даются, говорит руководитель. Только одна из составляющих формулы его успеха - строжайшее соблюдение производственных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Разумов, руководитель фермерского хозяйства:

Используем передовые методы переработки почвы. Особую ставку на уборку урожая. Работать с литературой, передовыми технологиями, используем в работе только отечественную технику и сорта семян. Получаем высокие урожаи.

Всего в нескольких километрах от площадей Разумовых над повышением производительности изо дня в день трудится еще одно фермерское хозяйство. На собственных лугах пасутся около полутора сотен буренок. Хотя в 2005-ом начинали всего-то с 6-ти голов. Ни один сантиметр из тысячи гектаров земли Владимира Ринга не простаивает. Свекла, капуста, гречиха, рапс... Особое здесь уделяют белорусскому «второму хлебу» - картофелю. В хозяйстве его научились выращивать по голландской технологии.

Фацелия – настоящая белорусская лаванда. У нас в стране трава-медонос номер 1. Семена этого растения пользуются большим спросом у пчеловодов. В этом фермерском хозяйстве фацелией засеяно более 30 гектаров.

Держаться на плаву помогают толковые специалисты, стимулирование рублем и строгий график работы. В фермерском хозяйстве Ринга Евгений Грищенок работает трактористом. Год назад вернулся на родину с российских строек. Уезжал, смеется Евгений, заработать денег. Да только жизнь показала – на Родине всё же лучше.

Евгений Грищенок, тракторист фермерского хозяйства:

Как жизнь показала мой пример, можно было никуда не ездить, здесь можно заработать те же деньги. Здесь стабильно. Заработная плата, коллектив хороший и начальство хорошее и мы стараемся, чтобы вышло все так .

Владимир Ринг, руководитель фермерского хозяйства:

Коль я получаю больше урожай, я плачу больше налогов, даю выше зарплаты рабочим – это подоходный, больше отчисляют в фонд соцзащиты. А кто обрабатывает землю – частник или нет – какая разница. Ведь государство – это мы все – и колхозные и фермерские. Государство должно находить эффективного хозяина, пользователя народными благами. Неэффективен, извини дорогой! Правильно президент говорит, тому, кто может работать, тому и давать, их не так уж много. Тогда и другой будет стараться. А не проявит эффективность – уступи тому, кто может.

О необходимости брать на вооружение положительный опыт работы фермерских хозяйств, говорил недавно глава государства на выездном совещании в Чечерском районе. Видя эффективную работу и ощущая весомый вклад частных аграриев в казну, таких успешных сельхозпроизводителей обещают поддерживать на государственном уровне.