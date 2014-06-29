На вопросы ведущего программы «Неделя» ответил председатель правления «Белкоопсоюза» Валерий Иванов

Новости Беларуси. Предприятия «Белкоопсоюза» активно включились в сезонные работы, и на 2014 год ставят достаточно амбициозные планы. О них, в частности, расширении ассортимента, конкуренции с сетевыми магазинами, более качественной работе с крестьянами и производстве белорусских шуб на экспорт и внутренний рынок, программа «Неделе» пообщалась с председателем правления «Белкоопсоюза» Валерием Ивановым.

Начался фактически новый заготовительный сезон для белпотребкооперации. Вы в должности уже полгода. Уже что-нибудь изменилось? Было много критики слышно в адрес белорусской потребкооперации, много нареканий. Сейчас в каком состоянии находится отрасль, на что нацелена отрасль?

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Во-первых, наверное, не критикуют того, кто не работает, поэтому, конечно, за полгода в отрасли произошло достаточно много событий. Первое и самое главное — наш товарооборот составляет почти 10 трл рублей, 93% из которых мы реализовали продукции отечественного производства. Не навязали, а реализовали. Наши люди с удовольствием ее покупают. Товарооборот и востребованность нашей отечественной продукции постоянно растет. Кстати говоря, прошел ЧМ, наша продукция была очень востребована, наши торговые точки постоянно были задействованы, круглосуточные очереди. Мы сделали много для того, чтобы сделать и рекламу нашей продукции, дать объемы, показать, что продукция белорусского производства хорошая.

Конечно, есть проблемы. Мы работаем в условиях жесткой конкуренции. Мы организовали оптово-логистический центр на бае трех разных предприятий, которые занимались одной и той же деятельностью, мы организовали одно. Это одно из главных поручений главы государства, которое мы на сегодняшний день заканчиваем его выполнение. Появилась возможность централизовать закупки, что дало свой результат. Мы сейчас уже конкурируем по ценам, по некоторым видам товара у нас уже цены подходят к сетевым и даже ниже. Я думаю, что во втором полугодии для нас будет возможность поконкурировать по ценам, по качеству, по ассортименту. Мы поставили перед собой задачу — сделать 150% объема уровня прошлого года. Ценовой механизм в этом году отработали. Дали возможность нашим заготовителям (центрам, пунктам) работать мобильно с ценой. Если мы видим, что достаточны объемы, мы можем как-то снизить цену, мы этим, конечно, пользуемся, но не всегда удается. К примеру, по чернике — начинали с 15 тысяч за килограмм, сейчас уже 28. Это говорит о том, что недостаточно в этом году, не много будет черники. Для нас это один из таких основных продуктов, которые мы заготавливаем, частично перерабатываем и продаем на экспорт. Вся продукция, которая произрастает на частных подворьях, она будет закуплена (излишки будут закуплены). Мы сразу и оплачиваем этот продукт.

Какие направления работы в белпотребкооперации на будущее вы видите наиболее перспективными?

Валерий Иванов:

Я считаю, что это те работы, на основе которых держится потребкооперация. Это обеспечение товарами населения, особенно сельского. Организация заготовок и закупок излишек продукции у населения, оказание услуг, развитие розничного товарооборота на основе реформы существующей сети, которая у нас есть на сегодняшний день, организация выпуска новых видов продукции, переработки. Я думаю, в этом году поменяем технологию переработки. К примеру, можно с того же огурца сделать консервацию несколько десятков видов. Раньше был один вид. Вот те направления, над которыми мы работали всю жизнь, их просто надо развивать, модернизировать, менять, проводить реформы. И люди повернуться к нам лицом, пойдут в наши торговые точки, будут покупать нашу продукцию. Она без добавок, консервантов, это здоровый вид питания. К этому идет весь мир, наверное, скоро и у нас люди начнут задумываться над своим здоровьем.

Насколько я понимаю, у вас еще очень перспективным направлением является пушнина.

Валерий Иванов:

Мы сейчас в виде реконструкции в нашей сфере хозяйства перенимаем опыт лучших мировых хозяйств. Отработаны новые технологии, будем продолжать работу для того, чтобы получить хозяйства с высочайшей технологической культурой. Этим самым мы обеспечим получение качественной продукции в достаточно большом количестве, а это наш главный экспортный материал. Мы 90% продаем этого продукта на экспорт, но есть поручение главы государства (сырьем торговать невыгодно) — организовать работу по изготовлению продукции пошива изделий в Республике Беларусь. Мы вели достаточно большую работу по этому направлению, пригласили греческих специалистов (Греция является законодателем моды). Сейчас планируем создать совместное производство по выработке пошиву изделий для того, чтобы и свой рынок как-то попытаться обеспечить и часть продать на экспорт. По сравнению с прошлым годом мы больше, чем на половину увеличили собственными силами пошив изделий и реализуем эту продукцию в Республике Беларусь. Кстати говоря, она уже востребована и на зарубежном рынке. Несколько продали в США, в другие страны, поэтому этот процесс идет. Но самые дефицитные профессии — закройщики, которые делают раскрой, которые могут предложить хороший дизайн, красивые пошитые изделия. Думаю, что мы эту работу осилим и будем максимум перерабатывать у нас в стране, здесь реализовывать и поставлять на экспорт.

Спрос есть не только на экспорт, но и на внутреннем рынке тоже, то есть цена удовлетворяет?

Валерий Иванов:

Сейчас у нас очередь. До конца года уже расписано по заявкам на наши изделия. Мы через месяц планируем открыть свою фирменную точку. Это норка, лисица, песец.