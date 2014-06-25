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Петр Прокопович: В каждом городе-спутнике появятся индустриальные зоны для развития малых и средних предприятий

25 июня 2014 10:30
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Новости Беларуси. В каждом городе-спутнике появятся индустриальные зоны для развития малых и средних предприятий. Об этом заявил заместитель премьер министра  Беларуси Петр Прокопович.

25 июня на базе бизнес-инкубатора в Минске специалисты обсуждали перспективы развития малого предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах-спутниках будут открываться филиалы столичных предприятий со своими производствами. Это позволит не только получить дополнительную прибыль, но и создать новые рабочие места.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Во всех странах малый и средний бизнес занимает ведущие позиции. Даже в высокоразвитых странах это 60-70% всего производства. И мы идем по этому пути, и мы будем иметь и 60%, и 70% производства на малых и средних предприятиях.

Следует отметить, что малые и средние предприятия производят четверть всех товаров по стране. В последнее время  бизнес активно развивается. Благодаря этому создано более полутора миллиона рабочих мест.

Игорь Князь, специалист по продажам научно-производственной компании:
Мы работаем на белорусском рынке, на российском. Планируем развиваться. Покупаем современное оборудование, расширяем рынки сбыта, выходим в том числе на Западную Европу. 

Сергей Шмык, директор предприятия по производству медицинской техники:
По условиям сегодня для производителей, в частности медицинского оборудования, имеются льготы, в том числе и по указу Президента. Если бы бизнесу было не выгодно что-то производить, бизнес ушел бы и пришел бы в другие страны и регионы.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Петр Прокопович

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