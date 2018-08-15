Почти 5 млн тонн зерна намолотили аграрии Беларуси

Новости Беларуси. К 5 миллионам тонн намолота зерна приближаются аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню в стране убрано почти 90 % площадей.

В ряде регионов жатва практически завершена. В некоторых районах уже отпраздновали Дожинки.