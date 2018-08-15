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Почти 5 млн тонн зерна намолотили аграрии Беларуси

15 августа 2018 11:12
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Новости Беларуси. К 5 миллионам тонн намолота зерна приближаются аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню в стране убрано почти 90 % площадей.

В ряде регионов жатва практически завершена. В некоторых районах уже отпраздновали Дожинки.

Почти 5 млн тонн зерна намолотили аграрии Беларуси-1

Лидер уборочной кампании этого лета – Минская область. В закромах – миллион 250 тысяч тонн. Близкий результат у брестских и гродненских аграриев. Центнер в центнер идут хлеборобы Витебской и Могилевской областей. Эти регионы последними приступили к работе.

Не убранными в среднем остаются около 20 % площадей зерновых.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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