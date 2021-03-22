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БелАЗ расширяет сотрудничество с ЕАЭС. В планах – сборка 130-тонных самосвалов на газу

22 марта 2021 14:27
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Новости Беларуси. Жодинский БелАЗ намерен увеличить экспорт в страны дальнего зарубежья, используя кредитно-финансовые инструменты Евразийского банка развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

БелАЗ расширяет сотрудничество с ЕАЭС. В планах – сборка 130-тонных самосвалов на газу-1

Как отметил, посещая производство, министр промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, динамика продаж карьерной и другой техники хорошая: в 2020 году в страны ЕАЭС поставлено 232 машины, а за два месяца 2021-го – уже почти 90. Кроме того, в рамках инновационной промышленной кооперации БелАЗ сотрудничает и с российскими компаниями «Роснано» и «Росатом».

БелАЗ расширяет сотрудничество с ЕАЭС. В планах – сборка 130-тонных самосвалов на газу-4

Сергей Никифорович, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
«Роснано» совместно с нами реализовывает проект по производству накопителей электроэнергии, которые будут впоследствии использоваться для работы карьерных самосвалов, работающих на аккумуляторных батареях. Также реализовываем проект по работе карьерных самосвалов на двигателях, работающих на газу. У нас уже реализован проект, 45-тонная машина работает в карьере, а в этом году планируется сборка карьерного самосвала грузоподъемностью 90-130 тонн, работающих на газу.

БелАЗ расширяет сотрудничество с ЕАЭС. В планах – сборка 130-тонных самосвалов на газу-7

Сегодня среди популярных моделей белорусского автозавода – карьерные самосвалы грузоподъемностью 220 и 240 тонн. В тройке экспортных лидеров также 130- и 55-тонные БелАЗы.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Никифорович # Артак Камалян # Фотофакт

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