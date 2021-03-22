«Всегда стремились к тому, чтобы работать на результат». В Минском районе подвели итоги работы за 2020 год

Новости Беларуси. В районах Минской области подводят итоги работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По итогам 2020-го самые успешные предприятия и организации назвали и в Минском районе. Лучшие получили награды.

В первую очередь отметили работу промышленников. В 2020 году, несмотря на сложности, возникшие из-за мировой пандемии, удалось сохранить рабочие места и нарастить экспорт. Прибыль составила почти 3 миллиарда рублей. Всего в районе 22 тысячи предприятий. Две трети – представители среднего и малого бизнеса. Хорошо сработали и аграрии пристоличья.

Владимир Юргевич, председатель Минского райисполкома:

Мы впервые получили валовый сбор в амбарном весе зерновых культур, вместе с кукурузой более 200 тысяч – это впервые в истории района и больше всего в области. Мы надоили на корову более 7 тысяч килограмм удоя.

Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельисполкома:

Каждый сельсовет Минского района заслуживает такой чести. То, что нам выпала такая честь, – это очень приятно, конечно, и я надеюсь, что мы достойно и с гордостью понесем вот это звание.

Елена Буценко, директор Сеницкой средней школы имени Я. Купалы:

Я и мой коллектив всегда стремились к тому, чтобы работать на результат. И только за 2020 год нашим учреждением образования, в копилку нашего учреждения образования получено 47 дипломов международного уровня, около 33 – республиканского.