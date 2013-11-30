Александр Лукашенко принял Правительство и Нацбанк с отчетом об итогах развития экономики за 2013 год и ее перспективах

Новости Беларуси. 29 ноября президент принял Правительство и Нацбанк с отчетом об итогах развития экономики за 2013 год и ее перспективах. Разговор был жестким. Глава государства констатировал невыполнение большинства прогнозных показателей в 2013 году и предупредил Правительство о необходимости неукоснительного исполнения всех ранее данных поручений.

Александр Лукашенко признался, что его серьезно беспокоит некоторая оторванность планов Правительства на 2014 год от реальной жизни. Впрочем, ситуацию с ВВП и работу Правительства президент сравнил со стихотворением Владимира Маяковского.

2013-й на исходе, но главные цифры, по которым понятно, как сработала белорусская экономика, уже есть. Никто не скрывал, что 2013 год для Беларуси будет непростым. Даже оптимисты были сдержаны в прогнозах. Так вот итоги – к чему пришли – 29 ноября и обсуждали у президента.

Экономический штаб за круглым столом. На отчете у президента – Правительство, Нацбанк, Госконтроль, губернаторы и руководители крупных предприятий. В зале – напряженная атмосфера. Выполнение 7 из 9 показателей, по которым оценивают развитие государства, отстает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу попросить всех расслабиться. Потому что по разным причинам тут (и в средствах массовой информации, и в нашим обществе) накалялась обстановка. И в связи с этим кто-то, наверное, сюда пришел, как в последний день на баррикады, кто-то ждет потрясений. Должен сказать, что революции не будет. Все вопросы будут решены максимум в пределах первого квартала будущего года эволюционно. Все вопросы – и организационные, и кадровые.

Ответ на вопрос «как жить дальше?» прописан в главных финансовых документах страны: прогнозе, бюджете и основных направлениях денежно-кредитной политики на 2014 год. С их принятием лучше не затягивать, считает президент. Но главное – нужно разобраться, в чем причина проблем, которые тормозят страну.

Александр Лукашенко:

Прямо скажу: меня особенно тревожит стиль работы Правительства, Нацбанка и местных органов власти. Возможно, их неумение доводить начатые дела до конца, пассивность и нерешительность. В начале года у нас состоялся предметный разговор на расширенном заседании Совета министров о том, как будут решаться задачи непростого текущего года. По-хорошему уговаривал не витать в облаках, заняться реальными делами, напрягаясь, заставляя работать всех и с полной отдачей. Добиваться, чтобы был эффект от этой работы.

Вы, наверное, помните мой вопрос Правительству, премьер-министру и нашему «великому главному экономисту страны» о том, что 108,5% – вряд ли это реально. Отвел был категоричен и прост: «Ну, что, Вы, мы же все подсчитали, мы же умные». Хотелось бы услышать, как эти умные реализовали свой план.

К примеру, по вашим предложениям утвердили в Указе Президента темп роста ВВП на 2013 год в размере, как я уже сказал, 108,5%. По факту можем сегодня рассчитывать на полтора, и то еще – дотянем ли мы до полутора. Вы меня убеждали в том, что не следует сегодня гнать объемы, взамен Правительство обеспечит высокое качество и сбалансированность в развитии экономики. Я вас услышал тогда и в течение года никого не дергал, не напрягал в части объемных показателей. Что в итоге? Как мне докладывают: ни того, ни другого. Обещали сбалансировать внешнюю торговлю товарами и услугами. На практике имеем отрицательное сальдо вместо положительного, товарами и услугами. Брались удержать инфляцию на уровне не более 12%. На деле – по-прежнему держим население в напряжении из-за роста цен. Инфляция за 10 месяцев уже имеет тот уровень, который, по-моему, мы планировали на конец года.

Советую вам меньше всего ссылаться на то, что есть проблемы у ваших традиционных покупателей. К примеру, России. Мы об этом уже договорились. Год назад, полгода назад к этому вопросу обращались. Кроме России в мире еще 200 государств. Вот вы лучше расскажите, как вы работали в этих государствах, которые сегодня дают хороший прирост.

И, вообще, по-моему, в мире валовый внутренний продукт за прошлый кризисный, этот кризисный год не менялся, он прирастал на 3-4%. Кто-то падал, кто-то поднимался, но в целом ВВП мировой, если можно его так назвать, был рост, и как минимум в три раза выше, чем у нас. Вот весь ответ на ваш кризис. Кризис прежде всего в наших головах.

Позицию Правительства по экономическим вопросам представляет премьер-министр. Михаил Мясникович признает: критика от президента во многом справедлива. В докладе главы кабмина – экономика в цифрах.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Оценка итогов работы экономики в 2013 году и за три года текущей пятилетки сделана Министерством экономики в рублях, как это делает Белстат, и в долларах по среднегодовому обменному курсу. Ожидаемые итоги работы: ВВП – 101,3 в рублях, 110,6 – в долларах. Соответственно, 108,5 – в рублях, и 126 по итогам трех лет в долларах. Инвестиции: 103 – в рублях, 115 – в долларах. И три года пятилетки тоже приводятся. Промышленное производство: 95,8 – в рублях, 102,7 – в долларах. 110 и 134,8, соответственно, по трем годам.

Важнейшие макроэкономические показатели Беларуси в долларах достигают исторического максимума в текущем году. ВВП – 70 млрд долларов, объем промпроизводства – 75 млрд долларов, инвестиции в основной капитал – 21 млрд долларов.

Таким образом, при скромных результатах в рублевых ценах долларовый, то есть международный масштаб нашей экономики, существенно вырос.

Весь нынешний год на слуху тема модернизации производств. Ставка на обновление понятна - на конкурентоспособном товаре можно и заработать, и найти долгосрочных клиентов. С государственной поддержкой можно построить самое инновационное предприятие, однако есть случаи, когда бездумное бизнес-планирование губит даже самый успешный, на первый взгляд, проект. В числе неудачников оказались как крупные предприятия, так и небольшие производства. Сюжет банален — деньги взяли, накупили оборудования, произвели товар, а девать его некуда. В итоге — долги и ни копейки прибыли. Так, в Витебске создали фармацевтическое производство. Для реализации проекта под гарантии Правительства и Витебского горисполкома взяли кредит, купили за 600 тысяч евро оборудование. Включили машины всего несколько дней в году. Сейчас не знают, куда сбывать выпущенные лекарства.

Владимир Годяцкий, начальник управления Комитета госконтроля по Витебской области:

То ради чего вкладывали деньги, получались кредиты, то есть производство фармацевтических препаратов, на тех площадях, которые Були созданы, ничего не работает. Инвестпроект проходил экспертизу, его смотрели специалисты, но изучение бизнес-плана показало, что в бизнес-плане не были просчитаны возможные пути реализации выпускаемых лекарств. Бизнес-план содержал догадки, то есть не было реальных путей того, как предприятие будет дальше развиваться.

В течение года глава государства лично инспектировал такие предприятия. Работа по некоторым отраслям просто откровенно провалена. Оказалось, что проблем хватает в деревообработке и легпроме. Не больше половины задач и поручений выполнено в льняной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Никаких 50, тем более 60 тысяч долларов «на брата» мы не получим без модернизации. Подчеркиваю: чтобы получить 60 долларов реализованной продукции на работающего, нужна модернизация. Потому что на старом хламе, оборудовании, в старых захламленных производственных помещениях, с «хламом в голове» у работников никаких не бывает реализаций и доходов. Нужны новые прорывные технологии и нужна модернизированная экономика для того, чтобы получить товар и его продать на требовательных международных рынках. Совершенствование производства, и организационно, и кадрово, и особенно, технически и технологически – вопрос выживаемости нашего государства.

Михаил Мясникович:

Многие кадры как в центре, так и на местах сегодня, надо прямо сказать, еще не способны решать задачи такого уровня сложности, которого требует время. Мониторинг, который мы ведем по 711 крупнейшим предприятиям, показал, что порядка 20% из них не справляются должным образом с модернизацией, еще 37% идут с отставанием. Это количественные показатели, но важнее эффективность, какова отдача от вложенных средств. И главное здесь не сжечь деньги.

Александр Лукашенко:

Вот, мы поедем в Витебск (если вы хотите, можем съездить), и нам там не только Косинец, но и все остальные доложат, во главе с Семашко: вот мы модернизировали и закончим модернизацию деревообработки и что мы от этого, Михаил Владимирович, получим. То, что планировали получить, и что получим. Мне уже сегодня говорят, что даже на модернизированных предприятиях запасы на складах – до Господа Бога. Это как понимать? Мы же модернизировали, чтобы получить новую продукцию, которая будет со свистом уходить с предприятия. Так ли это? Может быть, так. Посидите, это вы в Витебске нам покажите и расскажете. Но поверьте мне: я могу вам простить даже невыполнение прошлого года. Но если мы модернизируем предприятия, вкинем туда огромные деньги, получим продукт, товар (ДВП, ДСП, еще заразу какую-то, мебель) и не продадим – мужики, это преступление. Сразу записывайте себе: преступление. И спрос будет за это беспощадный.

Что радует, так это экспорт сельхозпродукции. Он растет. АПК становится реальным источником валюты для страны. В 2013 году это 6 миллиардов долларов. Но Александр Лукашенко спрашивает с губернаторов за реализацию «молочки» и строительство ферм.

Александр Лукашенко:

Меня беспокоит, что уменьшаются объемы производства молока и реализации молочной продукции. Спрос за падение товарности молока будет с губернаторов. Сельское хозяйство – это их сфера ответственности.

Я все больше слышу о том, что у нас в Минске или еще где-то не то вечером, не то ночью молока не хватает. Ну, смотрите, уважаемые губернаторы и Ладутько, что бы вам не пришлось кроме коров доить еще кого-нибудь и поставлять на прилавки для населения молоко.

У нас утверждены планы строительства молочно-товарных комплексов. Облисполкомы приняли на себя обязательства до октября 2013 года завершить реконструкцию 1208 молочно-товарных ферм, однако даже по году ожидается завершение реконструкции лишь 940 из них.

В региональном разрезе ситуация неоднозначная. Если в Гомельской, Гродненской и Минской областях задание выполняется, в Брестской почти выполнено, то в Могилевской и Витебской областях оно выполнено не будет. Причем в Могилевской – наполовину, в Витебской – почти на 80%. А я же помню пылкие обязательства и обещания могилевского и витебского губернаторов, а могилевский изобрел какую-то новую технологию, и никто не мешал ее реализовать (так называемые не то клееные, не то деревянные конструкции). И попросил не трогать его в 2012 году, он перевернет планету в 2013. Где этот переворот? Ну, у вас еще месяц есть, а потом посмотрим. И ваши отговорки, оправдания, должен вам, уважаемые друзья, сказать, набили оскомину. Мол, не хватает средств. Так ищите ресурсы, не занимайтесь болтовней. Это ваша была зона ответственности. Если хотите, я могу вам напомнить, когда я вам говорил, что это лакмусовая бумажка состоятельности губернаторов.

Но что еще важнее, Михаил Иванович и Леонид Константинович, министр и вице-премьер, многие помещения не укомплектованы скотом. Я уже говорил: не дай Бог, грубо говоря, у нас бы эти помещения были введены, как я вам поручал, в прошлом году, и укомплектованы хотя бы нашими буренками, нам бы сегодня некуда было, грубо говоря, молоко девать. Спрос бешенный в России, в Казахстане, кругом. Вези молоко, молочные продукты, высочайшая цена – только продавай. В будущем году, а, может, и еще в 2015 будет тоже самое.

Еще один камень в огород Совмина – по запасам готовых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство обязалось контролировать загруженность складов. На каждом высоком чиновнике – личная ответственность за конкретное предприятие. Это, что называется, разгрузка в «ручном режиме».

Александр Лукашенко:

Конечно, кое-какие подвижки есть. Но не такие, как обещали, в том числе и в ходе моего посещения «Мотовело». В условиях, когда не гнались за объемами производства, можно было рассчитывать на гораздо большее снижение уровня запасов. Однако кое-где вместо реального дела занялись открытым очковтирательством: перевалкой продукции со своей территории на склады так называемых дилеров за пределы Беларуси. Пользы от этого никакой.

Комитет государственного контроля, Комитет госбезопасности проверят такие «успехи», и, поверьте, за откровенное жульничество люди ответят. Обман приносит только вред и предприятиям, и стране.

Понятно, что даже за самым лучшим товаром, вряд ли покупатель поедет сам. Чтобы избежать затоваренности и получить прибыль «как можно быстрее», служба маркетинга Могилевского вагоностроительного завода работает практически круглые сутки — анализирует рынки, в буквальном смысле выискивают и тут же заинтересовывают потенциальных клиентов. Преимущества модернизации на предприятии уже ощутили. Россия, Казахстан — в числе традиционных покупателей, есть интерес к нашим вагонам у монгольских партнеров. Готовят контракт на поставку почти двух тысяч единиц техники.

Валерий Осипов, директор СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»:

Мы работаем сегодня на результат. В нашем случае нет денег государственных, у нас есть только наши и привлеченные. У нас ответственность еще выше. Нам надо заработать деньги, вернуть деньги банку с процентами, для этого должны продать всю продукцию для того, чтобы вести модернизацию, реконструкцию и полноценно рассчитываться с банком. Сегодня проблема продаж стоит не только на нашем предприятии. Я думаю, что это в нашей республике острая проблема. Для того, чтобы быть успешными на рынке, надо узнать хорошо рынок, знать как маневрировать и ценами, и номенклатурой.

Президент критикует Правительство за недоработки. Мол, обещать – обещали многое, а на деле – ноль. Досталось и местной власти. Александр Лукашенко часто бывает в регионах и сам видит минусы некоторых руководителей.

Александр Лукашенко:

Повсеместное головотяпство, расхлябанность, неумение организовать работу. Не хватает элементарной исполнительности и деловитости. А ведь главный критерий деловитости кадров – «пообещал – выполни». Этот принцип особенно актуален в нынешних условиях, когда нам жизненно необходимо не допускать провалов, обеспечивать сбалансированное развитие и четко выполнять намеченное, научиться использовать каждую возможность, которую нам представляют и внутренний, и внешний рынки.

Сегодня не та ситуация, когда раскачка и просчеты допустимы. Нынешний год был непростым, с учетом ухудшения внешней торговой конъюнктуры. В будущем году ситуация вряд ли изменится к лучшему. Это потребует от всех нас работать с удвоенной энергией, инициативно и напористо.

Понятно, что экономические вопросы непростые, затрагивают интересы самых разных структур. Александр Лукашенко внимательно слушал всех выступавших. Президент приветствует альтернативные точки зрения. Споров хватало. Вот, например, есть вопрос: с каким бюджетом закончим 2013 год.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Очень настораживает то, что мы от профицита попадает в такой очень сильный дефицит по итогам года за два месяца.

Михаил Мясникович:

Правильно Кобяков поднимает вопрос. Мы делаем все и расписали для того, чтобы этого дефицита не было, но я говорю о том, что надо и достроить вводные жилые дома и проблемные, надо, значит, и ферму подтянуть.

Александр Лукашенко:

Что касается строительства, так сегодня речь идет же о том, чтобы те негодяи, которые не достроили дома и вами выявлены, были достроены. Чего в бюджет ходить? Кого посадили, Андрей Владимирович? Ну, так сажайте их туда. Вплоть губернаторов, пусть они меня простят. Как это они не видели до президента, что у них дома не достроены, что они людей обманули? Поэтому причем тут бюджет? Они договорились с людьми, которые внесли деньги – не сделали. Вытряхивайте их из штанов. А вы деньги мне из бюджета будете тратить непонятно на что. Поэтому разберитесь. Чтобы мы из профицита не вылезли в дефицит бюджета в 2013 году.

Сейчас экономический штаб работает над прогнозом развития и бюджетом на 2014 год. Ведут подсчеты. Александр Лукашенко убежден, что нужно идти от жизни и смотреть на экономику реально.

Александр Лукашенко:

Меня серьезно беспокоит некоторая оторванность нынешнего проекта прогноза от реальной жизни. Похоже, что только сегодня присутствующие здесь губернаторы, министры, руководители ведущих валообразующих предприятий начинают выяснять, какие задачи им предстоит решать в будущем году.

Настораживает, что никто не напрягается, не потеет и не спорит вокруг прогнозных показателей. И, вообще-то говоря, это нонсенс. Обычно к этому времени поступала масса обращений с просьбами и жалобами. А сейчас – мертвая тишина. Неужели так быстро договорились и имеете единое мнение на сей счет? Аж на трех заседаниях президиума Совета министров, Михаил Владимирович, пытались решить, как будет расти валовый внутренний продукт: на 3,3% или на 5,7%.

И, вообще, в школе мы учили стихи Маяковского. Там, помните, на злобу дня было, в те времена, «прозаседавшиеся». Похоже, наше Правительство как раз в этом русле работает. Гадаете на кофейной гуще. А из чего валовый внутренний продукт будет складываться? Кто-нибудь смотрел, какой вклад внесут отрасли, регионы, предприятия?

В Совмине рассматривали несколько вариантов развития на 2014 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою лепту внесли и депутаты. Часть их предложений учтена. В 2014 году Правительство предлагает уйти от перекрестного субсидирования, увеличить поддержку промышленности, снизить процентные ставки, улучшить схемы поддержки экспорта, пересмотреть принципы формирования госпрограмм.

Михаил Мясникович:

На 2014 год предлагается установить абсолютный диктат экономических показателей: прибыль, рентабельность, деньги на счетах, экспорт и сальдо. То есть от вала в большей степени перейти к эффективности.

Мы рассматривали, действительно, в Правительстве несколько вариантов прогноза. ВВП – 103%, темп роста экспорта – 111,6%, положительное сальдо небольшое, но мы планируем, надо стремиться к этому, прямые иностранные инвестиции на чистой основе – 4,5 млрд долларов. Индекс потребительских цен – 111%.

Документы еще не приняты, но понятно, что в 2014 на жизнь хватит, но без излишеств. Над финансовыми документами вместе с Правительством работали и ученые.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Запланировано привлечь 4,5 млрд долларов иностранных инвестиций на частной основе. Тогда, как, например, в 2012 году привлечено 1 млрд 38, и при плане 4,5 за девять месяцев 2013 года – 11,8 млрд рублей. Поэтому это довольно оптимистическое ожидание.

Большие деньги уходили в последние годы на финансирование госпрограм. Много сделано в медицине, образовании, сельском хозяйстве. После обсуждения было понятно, что теперь будут работать более точечно.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

У нас в стране так сложилось за все годы, что вот эта государственная инвестиционная программа формируется таким образом, от пожеланий, от поручений и так далее. Ее безразмерность привела нас просто к той ситуации, когда мы омертвляем капвложения, которые не дают отдачи, не заканчиваем объекты. Я предлагаю решительно обрезать эту инвестпрограмму, чтобы было законом, что надо инвестпрограмму, чтобы было под те деньги, которые сегодня в бюджете.

Александр Лукашенко:

Надо деньги вложить в то, что завтра окупится. Завтра же. То есть в окупаемые проекты, чтобы получить деньги. Все, мы уже настроили музеев, спортивных объектов. Все, к чемпионату мира готовы. Надо деньги вкладывать, что завтра даст эффект.

Проблемами сейчас загружен реальный сектор экономики. Всегда ли банкиры готовы подставить плечо? В этот раз вполне четко прозвучало, что за валютную стабильность в ответе Правительство и банковский сектор.

Александр Лукашенко:

Сегодня я откровенно скажу, о чем предупредил председателя Национального банка и премьер-министра: за валютную стабильность или стабильность на валютном рынке они оба и банкиры, которых они определили (это десяток или полтора), ответят головой. А то у нас банки сами по себе сегодня развиваются, видите ли, в рыночной экономике живут. А народ и государство – само по себе. Как будто банки деньги не зарабатывают от экономики Беларуси.

Еще раз предупреждаю: зона ответственности каждому определена, гласно или негласно. Думаю, банкиры меня услышали. И мне не важно, какие они и с каким капиталом: западным, российским или белорусским. Вы пришли сюда работать, вы обещали эту стабильность – работайте, вместе с Правительством.

Не все просто в экономике Беларуси. Ну, так и в мире сейчас масса финансовых проблем. Но списывать собственные провалы на мировую конъюнктуру – не дело.

Александр Лукашенко:

Советую вам меньше всего ссылаться на то, что есть проблемы у ваших традиционных покупателей. К примеру, России. Мы об этом уже договорились. Год назад, полгода назад к этому вопросу обращались. Кроме России в мире еще 200 государств. Вот, вы лучше расскажите, как вы работали в этих государствах, которые сегодня дают хороший прирост.

И, вообще, по-моему, в мире валовый внутренний продукт за прошлый, кризисный, этот, кризисный, год не менялся, он прирастал на 3-4%. Кто-то падал, кто-то поднимался, но в целом ВВП мировой, если можно его так назвать, был рост, и как минимум в три раза выше, чем у нас. Вот весь ответ на ваш кризис. Кризис прежде всего в наших головах.

Отслеживать экономические результаты в 2014 году будут поквартально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже напоследок глава государства напомнил экономическому штабу об особой ответственности.

Александр Лукашенко:

Выполнение планов разбить на кварталы для контроля. Если по первому кварталу будет эта разбивка объективной и она не будет выполнена, премьер и вице-премьеры сразу уходят с должностей. Это первая будет мера. Всю голову Правительства мы сносим сразу. Все. Дальше я вам прощать и терпеть бездействие не буду.