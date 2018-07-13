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Почему Беларусь ограничила поставки птицы из Бельгии?

13 июля 2018 15:44
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Новости Беларуси. Беларусь ограничила ввоз птицы из Бельгии. На территории Восточной Фландрии зарегистрирован случай заболевания животных болезнью Ньюкасла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим под временный запрет попадают поставки из этого региона живой птицы и всех видов птицеводческой продукции, а также продуктов ее переработки, корма и кормовых добавок животного происхождения. Все раннее выданные разрешения на ввоз этих продуктов отменяются. Кроме того, в стране будут приняты меры контроля и биологической защиты крупных птицеводческих комплексов, ферм и хозяйств всех форм собственности.

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# Еда # Экономика # Сергей Савицкий

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