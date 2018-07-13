Электронное декларирование и единое окно. Новую редакцию закона о таможенном регулировании разрабатывают в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывается новая редакция закона о таможенном регулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет продолжением работы над Таможенным кодексом ЕАЭС, который вступил в силу в начале года. Проект содержит немало новаций. Большинство из них касаются вопросов декларирования. А потому к работе над документом подключили представителей бизнеса.

Многие изменения коснутся развития международной торговли, в том числе электронной. Найдены компромиссы в отношении складов временного хранения. Всё это новые возможности для бизнеса по сокращению финансовой нагрузки.

Дмитрий Коваленок, начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК:

Упоры на основные столпы – это электронное декларирование, единое окно, уполномоченные экономические операторы, свободные экономические зоны. Исходя из этого, мы продолжаем вести беседу как с равными – как государственными органами, так и представителями бизнеса. В частности, найдены компромиссы в направлении складов временного хранения, по особенностям таможенного декларирования. Очень много нового нас постигнет с вступлением закона о таможенном регулировании.