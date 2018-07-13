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Электронное декларирование и единое окно. Новую редакцию закона о таможенном регулировании разрабатывают в Беларуси

13 июля 2018 09:54
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Новости Беларуси. В Беларуси разрабатывается новая редакция закона о таможенном регулировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет продолжением работы над Таможенным кодексом ЕАЭС, который вступил в силу в начале года.

Проект содержит немало новаций. Большинство из них касаются вопросов декларирования. А потому к работе над документом подключили представителей бизнеса.

Электронное декларирование и единое окно. Новую редакцию закона о таможенном регулировании разрабатывают в Беларуси-1

Многие изменения коснутся развития международной торговли, в том числе электронной. Найдены компромиссы в отношении складов временного хранения. Всё это новые возможности для бизнеса по сокращению финансовой нагрузки.

Электронное декларирование и единое окно. Новую редакцию закона о таможенном регулировании разрабатывают в Беларуси-4

Дмитрий Коваленок, начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК:
Упоры на основные столпы – это электронное декларирование, единое окно, уполномоченные экономические операторы, свободные экономические зоны. Исходя из этого, мы продолжаем вести беседу как с равными – как государственными органами, так и представителями бизнеса.

В частности, найдены компромиссы в направлении складов временного хранения, по особенностям таможенного декларирования. Очень много нового нас постигнет с вступлением закона о таможенном регулировании.

Электронное декларирование и единое окно. Новую редакцию закона о таможенном регулировании разрабатывают в Беларуси-7

Александр Жумарь, заместитель директора логистической компании:
Время – это деньги, поэтому, возвращаясь к основному моменту, на который мы для себя обратили внимание, это сокращение сроков выпуска товаров: транспортное средство заезжает в зону таможенного контроля, и в течение буквально нескольких часов происходит выпуск товаров.

В работе над законом активно сотрудничают и с налоговой службой. Изменения по этой части будут увязаны с Декретом № 7 «О развитии предпринимательства».

# Таможня Беларуси # Экономика # Дмитрий Ковалёнок # Фотофакт

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