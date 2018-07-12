«Мы очень рады реализовывать такие проекты». Евросоюз инвестирует в развитие ветропарка в Новогрудке

Новости Беларуси. Новогрудок – не только первый главный город Великого Княжества Литовского, но и современная столица дождя и ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь выпадает больше всего осадков и регистрируют максимальные в Беларуси порывы. А потому в городе самый большой ветропарк в стране.