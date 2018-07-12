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«Мы очень рады реализовывать такие проекты». Евросоюз инвестирует в развитие ветропарка в Новогрудке

12 июля 2018 20:25
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Новости Беларуси. Новогрудок – не только первый главный город Великого Княжества Литовского, но и современная столица дождя и ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы очень рады реализовывать такие проекты». Евросоюз инвестирует в развитие ветропарка в Новогрудке-1

Именно здесь выпадает больше всего осадков и регистрируют максимальные в Беларуси порывы. А потому в городе самый большой ветропарк в стране.

«Мы очень рады реализовывать такие проекты». Евросоюз инвестирует в развитие ветропарка в Новогрудке-4

А сегодня здесь открыли новую – уже 20-ю по счету энергетическую установку. Но не ветром единым. В местном роддоме частично отказались от электрической и вооружились солнечной энергией. Галина Буро подсчитала экономию.

Подробнее о технологии смотрите в видеоматериале.

# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Галина Буро # Фотофакт

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