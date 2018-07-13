Новости экономики за 13.07.2018
Новости Беларуси. Белорусские молокоперерабатывающие предприятия продолжают успешно осваивать китайский рынок. Кто еще присоединился к армии экспортёров? Ответ в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Барановичский комбинат отправил в Поднебесную 25 тонн сухой молочной сыворотки. И это только первая партия: всего договор предполагает отгрузку 100 тонн продукта. На предприятии справедливо надеются, что контракт будет продлен и поставки продолжатся.
Также есть основания рассчитывать на расширение ассортимента импортируемой продукции. Стоит отметить, что сыворотка пока является самым популярным продуктом у китайских импортеров. Она используется для производства кондитерских изделий, мороженного и в хлебопечении.
МОЛОЧНЫЙ БУМ
Кстати, только 77 компаний мира могут поставлять молочную продукцию в Китай, 47 из них – в Беларуси. Экспорт растет такими темпами, что специалисты заговорили о молочном буме в белорусско-китайских взаимоотношениях. В 2017 году именно молоко стало третьим по объему экспорта продуктом, обойдя даже машиностроение.
В 2018 году только по «молочке» уже заключено контрактов более чем на 100 миллионов долларов. И это только начало пути. Сейчас белорусские продукты можно встретить в любой провинции. Но по китайским меркам их микроскопически мало, так что перспективы поистине безграничны.
СТАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Жлобинские металлурги наращивают экспорт. В первом полугодии прирост по зарубежным контрактам превысил 30 %. Готовая продукция практически не задерживается на складе. Запасы на минимальном уровне и не превышают 5 % среднемесячного объема.
Сейчас завод завершает масштабную модернизацию сталеплавильного производства, которая помимо ощутимого экономического эффекта позволит создать более 120 рабочих мест.
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