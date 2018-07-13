Новости экономики за 13.07.2018

Барановичский комбинат отправил в Поднебесную 25 тонн сухой молочной сыворотки. И это только первая партия: всего договор предполагает отгрузку 100 тонн продукта. На предприятии справедливо надеются, что контракт будет продлен и поставки продолжатся.

Новости Беларуси. Белорусские молокоперерабатывающие предприятия продолжают успешно осваивать китайский рынок. Кто еще присоединился к армии экспортёров? Ответ в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также есть основания рассчитывать на расширение ассортимента импортируемой продукции. Стоит отметить, что сыворотка пока является самым популярным продуктом у китайских импортеров. Она используется для производства кондитерских изделий, мороженного и в хлебопечении.

МОЛОЧНЫЙ БУМ

Кстати, только 77 компаний мира могут поставлять молочную продукцию в Китай, 47 из них – в Беларуси. Экспорт растет такими темпами, что специалисты заговорили о молочном буме в белорусско-китайских взаимоотношениях. В 2017 году именно молоко стало третьим по объему экспорта продуктом, обойдя даже машиностроение.