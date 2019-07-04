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По трубопроводу Унеча-Полоцк на «Нафтан» начала поступать чистая нефть

04 июля 2019 14:23
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Новости Беларуси. Это стало возможным после того, как от некачественного сырья очистили первый магистральный участок. Теперь работы по ликвидации последствий начаты на втором. Завершить их планируют к концу месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По трубопроводу Унеча-Полоцк на «Нафтан» начала поступать чистая нефть-1

Напоминаем: о резком ухудшении качества поступающей на нашу территорию российской нефти стало известно 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в смеси в десятки раз превышало предельные значения.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода снизили загрузку мощностей и понесли убытки. Размеры компенсации стороны договорились определить в конце года, когда можно будет окончательно оценить потери.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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