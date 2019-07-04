По трубопроводу Унеча-Полоцк на «Нафтан» начала поступать чистая нефть

Новости Беларуси. Это стало возможным после того, как от некачественного сырья очистили первый магистральный участок. Теперь работы по ликвидации последствий начаты на втором. Завершить их планируют к концу месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: о резком ухудшении качества поступающей на нашу территорию российской нефти стало известно 19 апреля. Содержание хлорорганических соединений в смеси в десятки раз превышало предельные значения.
«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе
Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода снизили загрузку мощностей и понесли убытки. Размеры компенсации стороны договорились определить в конце года, когда можно будет окончательно оценить потери.