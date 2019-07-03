6 достижений Беларуси, которыми стоит гордиться

Драйвер развития. 2019 год продолжает эстафету Года малой родины. Перед регионами стоит амбициозная задача – сделать шаг вперёд. В экономике, медицине, образовании, культуре. И его сделали! С места в карьер! Сильная экономика – фундамент успешного развития как всей страны, так и отдельных её регионов. Бесспорный стимул – инвестиции. Цену денежным вливаниям знают в Любанском районе Минщины. Сегодня здесь полным ходом идёт строительство одного из самых крупных предприятий в сфере производства калийных удобрений – Нежинского ГОК. Мощность нового комбината на первом этапе – 2 млн. тонн хлорида калия в год.

Марк Донги, генеральный менеджер горнодобывающей компании (Австралия):

Технологии, которые применяются в Беларуси, абсолютно новые, и мы смотрим с перспективы, чтобы применить их у нас в Австралии.

Финансы извне позволят сделать предприятие основным игроком на мировом рынке калия. Очевидную выгоду этот проект принесёт и самой Любани – за ним стоит около 2,5 тысяч рабочих мест и мощная инфраструктура. Рядом с комбинатом дополнительно построят дома для будущих сотрудников. Ключи от новой жизни – во всех смыслах – получат сотни семей!

От тетрадей до обоев. Завод белёной целлюлозы – локомотив экономического роста Светлогорска. Такими заголовками пестрят местные СМИ. И не просто так. Запуск предприятия – стратегический шаг для всей экономики страны. Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

С вводом вот этого завода и завода в Добруше ещё прибавится на экспорт почти полмиллиарда долларов продукции.

При полной загрузке завода только за сутки здесь планируют выпускать продукции почти на миллион долларов. Львиная доля сырья уйдёт на экспорт. Аналогов такого производства в Беларуси нет.

С конвейера в аптеку. В Год малой родины в Скиделе открылось белорусско-индийское фармацевтическое предприятие. Сумма прямых иностранных инвестиций – 3,5 миллиона долларов. Лекарства, которые будут здесь выпускать, уникальны для белорусского рынка. Прогрессивные препараты от СПИДа, туберкулёза, сахарного диабета. Мощность завода – 80 миллионов таблеток в год. В перспективе половина будет уходить на экспорт. Прибыль позволит развиваться региону дальше. На горизонте ещё один контракт – на производство компонентов для медикаментов. Таким образом, в Скиделе, наладят полный производственный цикл. И такого в Беларуси ещё не было.

Инновации в шаговой доступности. Межрайонное отделение гемодиализа открылось в Кореличах для жителей сразу двух районов. Это стало настоящим подарком для людей, которые нуждаются в аппарате «Искусственная почка». Если раньше за этой процедурой приходилось ездить за сотни километров, теперь пациенты могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь прямо у себя дома. В работе – шесть самых современных моделей аппаратов. Несмотря на внушительную стоимость оборудования, гемодиализ уверенно приходит в регионы. Только в Гродненской области это уже шестое отделение. А значит, медицина становится доступнее.

Малая родина большой истории. Шлем полоцкого князя Изяслава нашли в Бобруйске. Сенсация, которую в одночасье подхватили все медиа страны! Сейчас тысячелетним символом государственности и власти занимаются реставраторы.

Исторический артефакт обнаружили случайно, во время работ на Березине. В мире существует лишь 19 подобных шлемов. По возрасту этот обошёл даже знаменитую шапку Мономаха! Экспертам ещё предстоит выяснить точное происхождение и принадлежность шлема. Но сама находка даёт основания говорить о том, что Беларусь страна с богатейшей историей, которую помнят и знают.

Со школьной скамьи во взрослую жизнь. Республиканский праздник «Последний звонок» прогремел в Орше. В 2019 город получил титул молодёжной столицы Беларуси. Со всех уголков страны съехались почти две тысячи выпускников. Лучшие из лучших! Победители конкурсов, международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и турниров. Одно из центральных мероприятий праздника — вручение наград тем, кто сумел проявить себя на протяжении года и добиться высоких результатов. В перспективе город станет настоящей квинтессенцией прогресса. Кто знает, может именно здесь пересекутся пути самых заметных и талантливых людей со всей страны.