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6 достижений Беларуси, которыми стоит гордиться

03 июля 2019 09:52
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Драйвер развития. 2019 год продолжает эстафету Года малой родины. Перед регионами стоит амбициозная задача – сделать шаг вперёд. В экономике, медицине, образовании, культуре. И его сделали!

С места в карьер! Сильная экономика – фундамент успешного развития как всей страны, так и отдельных её регионов. Бесспорный стимул – инвестиции. Цену денежным вливаниям знают в Любанском районе Минщины. Сегодня здесь полным ходом идёт строительство одного из самых крупных предприятий в сфере производства калийных удобрений – Нежинского ГОК. Мощность нового комбината на первом этапе – 2 млн. тонн хлорида калия в год.

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Марк Донги, генеральный менеджер горнодобывающей компании (Австралия):
Технологии, которые применяются в Беларуси, абсолютно новые, и мы смотрим с перспективы, чтобы применить их у нас в Австралии.

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Финансы извне позволят сделать предприятие основным игроком на мировом рынке калия. Очевидную выгоду этот проект принесёт и самой Любани – за ним стоит около 2,5 тысяч рабочих мест и мощная инфраструктура. Рядом с комбинатом дополнительно построят дома для будущих сотрудников. Ключи от новой жизни – во всех смыслах – получат сотни семей!

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От тетрадей до обоев. Завод белёной целлюлозы – локомотив экономического роста Светлогорска. Такими заголовками пестрят местные СМИ. И не просто так. Запуск предприятия – стратегический шаг для всей экономики страны.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:
С вводом вот этого завода и завода в Добруше ещё прибавится на экспорт почти полмиллиарда долларов продукции.

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При полной загрузке завода только за сутки здесь планируют выпускать продукции почти на миллион долларов. Львиная доля сырья уйдёт на экспорт. Аналогов такого производства в Беларуси нет.

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С конвейера в аптеку. В Год малой родины в Скиделе открылось белорусско-индийское фармацевтическое предприятие. Сумма прямых иностранных инвестиций – 3,5 миллиона долларов. Лекарства, которые будут здесь выпускать, уникальны для белорусского рынка. Прогрессивные препараты от СПИДа, туберкулёза, сахарного диабета. Мощность завода – 80 миллионов таблеток в год. В перспективе половина будет уходить на экспорт. Прибыль позволит развиваться региону дальше. На горизонте ещё один контракт – на производство компонентов для медикаментов. Таким образом, в Скиделе, наладят полный производственный цикл. И такого в Беларуси ещё не было.

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Инновации в шаговой доступности. Межрайонное отделение гемодиализа открылось в Кореличах для жителей сразу двух районов. Это стало настоящим подарком для людей, которые нуждаются в аппарате «Искусственная почка». Если раньше за этой процедурой приходилось ездить за сотни километров, теперь пациенты могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь прямо у себя дома. В работе – шесть самых современных моделей аппаратов. Несмотря на внушительную стоимость оборудования, гемодиализ уверенно приходит в регионы. Только в Гродненской области это уже шестое отделение. А значит, медицина становится доступнее.

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Малая родина большой истории. Шлем полоцкого князя Изяслава нашли в Бобруйске. Сенсация, которую в одночасье подхватили все медиа страны! Сейчас тысячелетним символом государственности и власти занимаются реставраторы.

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Исторический артефакт обнаружили случайно, во время работ на Березине. В мире существует лишь 19 подобных шлемов. По возрасту этот обошёл даже знаменитую шапку Мономаха! Экспертам ещё предстоит выяснить точное происхождение и принадлежность шлема. Но сама находка даёт основания говорить о том, что Беларусь страна с богатейшей историей, которую помнят и знают.

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Со школьной скамьи во взрослую жизнь. Республиканский праздник «Последний звонок» прогремел в Орше. В 2019 город получил титул молодёжной столицы Беларуси. Со всех уголков страны съехались почти две тысячи выпускников. Лучшие из лучших! Победители конкурсов, международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и турниров. Одно из центральных мероприятий праздника — вручение наград тем, кто сумел проявить себя на протяжении года и добиться высоких результатов. В перспективе город станет настоящей квинтессенцией прогресса. Кто знает, может именно здесь пересекутся пути самых заметных и талантливых людей со всей страны.

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2019 – медиум трёхлетней госпрограммы «Год малой родины». Подписываются новые контракты, открываются школы, детские сады и больницы. Зелёный свет для развития дан всем регионам страны, но общий успех зависит от каждого.

# Год малой родины # Экономика # Марк Донги # Юрий Назаров # Фотофакт # Экономика

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