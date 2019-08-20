«По среднесрочной перспективе дефицит возможен»: в правительстве обсудили программу управления госфинансами до 2025 года

Новости Беларуси. Как уменьшить госдолг, снизить фискальные риски в реальном секторе экономики и вывести примерно на один уровень регионы – эти вопросы 20 августа обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, решить эти задачи поможет в том числе госпрограмма по управлению финансами до 2025 года. Главная цель – «запрограммировать» расходы по годам, что позволит решить основные вопросы. Что касается задачи по снижению госдолга, то это не может произойти в один момент. Есть обязательства, в том числе международные. Еще один вопрос – эффективное планирование бюджета. Из возможных нововведений – деньги будут выделять по нормативам, которые разработают в каждой отрасли. Такой метод должен привести к более справедливому и равномерному распределению финансов.

Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:

По госдолгу основной посыл – чтобы мы его не наращивали, поэтому мы предусматриваем ряд параметров, которые будут вести к планомерному его снижению.

По следующему году уже собирались здесь, рассматривали бюджет. Но на более среднесрочную перспективу заложены параметры по дефициту, профициту до 2025 года. По последующим периодам мы планируем бездефицитный бюджет. По среднесрочной перспективе дефицит возможен.

Как отметил премьер-министр Сергей Румас, программа нуждается в доработке. К примеру, на дополнительное обсуждение вынесли вопросы долговой и налоговой нагрузки на экономику.