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Новости экономики за 20.08.2019

20 августа 2019 17:31
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Новости Беларуси. На какую помощь в подготовке к школе могут рассчитывать дети из многодетных и малообеспеченных семей? Почему столичные пекари уверенны в высоком качестве хлеба нового урожая, и сколько денег мы потратили в 2019 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные и малообеспеченные семьи получат помощь на подготовку детей к школе

ХЛЕБ В МИНСКЕ ТЕПЕРЬ ПЕКУТ ТОЛЬКО ИЗ ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ

У минчан 20 августа появилась уникальная возможность попробовать на вкус самый свежий хлеб года. Столичные комбинаты теперь пекут его только из зерна нового урожая. Свежая мука появилась в выпечке еще две недели назад. Тогда ее доля составляла всего 30 %. Постепенно пропорцию увеличивали, и вот к 20 августа довели до 100 %.

Новости экономики за 20.08.2019-1

Хлеб 2019 года минчанам еще только предстоит распробовать, но пекари уже сегодня уверены в его отменном качестве. Благодаря жаркому июню пшеница выросла с хорошими показателями клейковины и белков. Так что хлеб будет вкусным, румяным и пышным.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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