Новости экономики за 20.08.2019

Новости Беларуси. На какую помощь в подготовке к школе могут рассчитывать дети из многодетных и малообеспеченных семей? Почему столичные пекари уверенны в высоком качестве хлеба нового урожая, и сколько денег мы потратили в 2019 году? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетные и малообеспеченные семьи получат помощь на подготовку детей к школе

ХЛЕБ В МИНСКЕ ТЕПЕРЬ ПЕКУТ ТОЛЬКО ИЗ ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ

У минчан 20 августа появилась уникальная возможность попробовать на вкус самый свежий хлеб года. Столичные комбинаты теперь пекут его только из зерна нового урожая. Свежая мука появилась в выпечке еще две недели назад. Тогда ее доля составляла всего 30 %. Постепенно пропорцию увеличивали, и вот к 20 августа довели до 100 %.