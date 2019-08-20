Благодаря энергосбережению в первом полугодии 2019-го сэкономили 442,2 тысяч тонн условного топлива

Новости Беларуси. Специалисты подсчитали эффект проводимых в нашей стране энергосберегающих мероприятий. За первое полугодие удалось сэкономить 442 тысячи тонн условного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало результатом использования новых и повышения энергоэффективности действующих технологий, утепления зданий, модернизации котельных и применения современных осветительных устройств. Также предприятия и организации стали чаще использовать местные виды топлива. Благодаря этому энергоемкость валового внутреннего продукта начала снижаться, а это в конечном итоге повышает конкурентоспособность.