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Благодаря энергосбережению в первом полугодии 2019-го сэкономили 442,2 тысяч тонн условного топлива

20 августа 2019 17:31
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Новости Беларуси. Специалисты подсчитали эффект проводимых в нашей стране энергосберегающих мероприятий. За первое полугодие удалось сэкономить 442 тысячи тонн условного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало результатом использования новых и повышения энергоэффективности действующих технологий, утепления зданий, модернизации котельных и применения современных осветительных устройств. Также предприятия и организации стали чаще использовать местные виды топлива. Благодаря этому энергоемкость валового внутреннего продукта начала снижаться, а это в конечном итоге повышает конкурентоспособность.

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# Экологическая обстановка в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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