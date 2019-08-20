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Рассказываем, сколько белорусы потратили за июль

20 августа 2019 17:31
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Новости Беларуси. Розничный товарооборот в январе-июле вырос на 5,2 %. Все вместе мы потратили почти 28 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 13 рублей 80 копеек в день на каждого. Львиная доля этого пирога – более 90 % – досталась различным организациям торговли.

В магазинах, торговых центрах и на рынках белорусы оставили более 25 миллиардов. Растет и популярность общепита. Выручка столовых, кафе и ресторанов превышает 1,5 миллиарда рублей.

Больше новостей экономики за 20 августа здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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