«Мне ещё с детства нравилась эта профессия» – узнали у молодых врачей, как они пришли в медицину

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

3-я городская детская клиническая поликлиника города Минска – одна из старейших в столице. В 2024 году она отметила вековой юбилей со дня основания, хотя самому зданию нет еще и 30 лет.

Елена Дудук, главный врач 3-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

Оказывают помощь 70 врачей, 111 специалистов со средним медицинским образованием. 10 отделений здесь в поликлинике, которые оказывают три педиатрические отделения помощь. Стоматологическая, ортодонтическая, специализированная служба, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика. То есть учреждение достаточно сильное для Минска и для района обслуживания.

В 2025 году его ряды пополнили 12 молодых специалистов – пять врачей и семь медсестер. Эти ребята выбрали самую благородную профессию. Каковы же их первые впечатления, мечты и цели, узнали прямо у них.

Ульяна Борисова, участковая медсестра 3-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

Мне еще с детства нравилась эта профессия. Потом, ближе к 11 классу, все-таки решила, что хочу связать свою жизнь именно так. Поступала в Белорусский государственный медицинский колледж, закончила его и пришла отрабатывать сюда. Девушка признается, что всегда хотела работать именно с детьми. Медицину же выбрала, по примеру своей бабушки, которая трудилась терапевтом. Не отрицает, что в будущем продолжит учебу, чтобы стать врачом. Стоматолог-терапевт Евгения Колесникова тоже молодой специалист. В профессию шла целенаправленно, ведь среди родных медиков было немало.

Евгения Колесникова, стоматолог-терапевт 3-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

В 15 лет я попала к очень классному стоматологу. Она настолько аккуратно и бережно относилась, я была ребенком, понятное дело. Она вела и взрослый, и детский прием, и мне очень понравилось, как она относится. Она, можно сказать, меня замотивировала пойти по этим стопам.

За плечами Анны Ортюх – Белорусский государственный медицинский колледж. Она медсестра процедурного кабинета. Да-да, это эта милая девушка делает прививки и уколы, осуществляет забор крови. Ее обворожительная улыбка прогоняет все страхи у малышей.

Анна Ортюх, медсестра процедурного кабинета 3-й городской детской клинической поликлиники г. Минска:

Я считаю, что медицинский работник должен быть внимательным, очень добрым, сочувствовать всем и предлагать свою руку помощи, потому что без этого никак. Медицинские работники – это не просто люди, которые помогают в учреждениях здравоохранения, а также люди, которые могут помочь в любой ситуации жизненной, то в самолете, то в поезде, то на улице, протянув свою руку помощи.