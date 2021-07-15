По итогам 2021-го МАЗ занял четвёртое место на рынке автобусов России

Новости Беларуси. МАЗ занял четвертое место на рынке автобусов в России по итогам пяти месяцев с начала 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В марочной структуре первенство удерживает российский ПАЗ. Его доля в общем объеме составила 58 %.