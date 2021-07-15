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По итогам 2021-го МАЗ занял четвёртое место на рынке автобусов России

15 июля 2021 14:59
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Новости Беларуси. МАЗ занял четвертое место на рынке автобусов в России по итогам пяти месяцев с начала 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В марочной структуре первенство удерживает российский ПАЗ. Его доля в общем объеме составила 58 %.

По итогам 2021-го МАЗ занял четвёртое место на рынке автобусов России-1

Второе место в рейтинге занял ЛиАЗ – за пять месяцев в России было куплено 714 автобусов этой марки. Замкнул пятерку лидеров китайский Yutong. Все эти марки автобусов аккумулируют более 90 % всего рынка новых автобусов в России.

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