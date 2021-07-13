Андрей Савиных о встрече с иранским представителем: «Страны естественным образом дополняют друг друга»
Новости Беларуси. Беларусь и Иран экономически дополняют друг друга. Такое мнение высказал 13 июля председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей на встрече с иранскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор коснулся двустороннего сотрудничества в сфере образования, научных обменов и, безусловно, торговли. Если на данный момент в политической и международной сферах между странами выстроено взаимодействие, то экономическую составляющую необходимо активизировать. Например, сейчас сельскохозяйственное машиностроение Беларуси естественным образом дополняют отраслевую структуру экономики Ирана. Чтобы подробнее ознакомиться и с другим потенциалом нашей страны, гостям предложили посетить передовые белорусские предприятия.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы прежде всего хотели бы обсудить с нашими иранскими коллегами вопросы сотрудничества в сфере международных организаций, вопросы взаимодействия в области прав человека, в сфере снятия санкций в отношении Ирана и возвращения всех участников ядерной сделки.
Иран – достаточно серьезная страна, которая сейчас ослаблена незаконными американскими санкциями. Как только эта ситуация изменится, а мы совместно работаем в этом направлении, Иран может стать очень серьезным партнером, поскольку страны естественным образом дополняют друг друга.
Абольфазл Амуи, руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси:
Сегодня была очень хорошая возможность для нас посетить парламент Беларуси. Во время встречи мы смогли обсудить разные вопросы развития наших взаимоотношений. Между Ираном и Беларусью есть исторические дружественные отношения, и мы считаем, что в нынешней обстановке есть очень хорошие возможности, потенциал развивать наши отношения, выйти на новый уровень.
Белорусские парламентарии всегда ценили дружественные связи с Ираном, а подобные встречи и личный диалог позволяют наилучшим образом поддерживать обоюдное доверие и учет взаимных интересов.