Крупнейшим поставщиком бензола в Россию стал белорусский «Нафтан»

Новости Беларуси. «Нафтан» стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После того как с российского рынка по техническим причинам временно ушел крупнейший казахстанский НПЗ, свободное место занял белорусский производитель. Новополоцкий завод только за первые полгода отгрузил на российский рынок 9 тысяч тонн бензола.