Прямой эфир

Крупнейшим поставщиком бензола в Россию стал белорусский «Нафтан»

15 июля 2021 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Нафтан» стал крупнейшим поставщиком бензола в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После того как с российского рынка по техническим причинам временно ушел крупнейший казахстанский НПЗ, свободное место занял белорусский производитель. Новополоцкий завод только за первые полгода отгрузил на российский рынок 9 тысяч тонн бензола.

Крупнейшим поставщиком бензола в Россию стал белорусский «Нафтан»-1

Дело в том, что в Казахстане крупные НПЗ вошли в график плановых ремонтов, поэтому завод в Атырау переключился на производство топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Сокращение поставок было компенсировано ростом отгрузок продукта из Беларуси и Украины.

Читайте также:

По итогам 2021-го МАЗ занял четвертое место на рынке автобусов России

Экспорт сливочного масла в Беларуси вырос на 24%. Куда больше всего поставок?

Переводить деньги из России в Беларусь стало проще

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Савиных о встрече с иранским представителем: «Страны естественным образом дополняют друг друга»
13 июля 2021 17:19

Андрей Савиных о встрече с иранским представителем: «Страны естественным образом дополняют друг друга»

Жанна Чернявская: в ближайшем будущем, подсказывает интуиция, родится какая-то новая евразийская коалиция
13 июля 2021 15:55

Жанна Чернявская: в ближайшем будущем, подсказывает интуиция, родится какая-то новая евразийская коалиция

Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР
13 июля 2021 14:02

Александр Лукашенко: нечего нам по этому поводу париться, мы экономике уделяем больше внимания, чем в СССР