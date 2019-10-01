1 октября в Ереване пройдёт саммит Высшего Евразийского экономического совета

Участие в заседании примет и Президент Беларуси. В повестке дня – полтора десятка вопросов. Темы экономики и финансов, энергетики и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Всего предстоит утвердить пакет из семи документов, сегодня подпишут первый – единое соглашение о товарах.

Чуть позже буден завизирован договор в сферах услуг и инвестиций. Это позволит укрепить экономический потенциал Евразийского Союза и расширить географию поставок товаров.

Визит Александра Лукашенко в Ереван начался еще накануне. Сразу по прилету глава белорусского государства встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас поздравить с очень эффективным председательством. Я знаю, насколько вы были заинтересованы и активно работали с Сингапуром по заключению с ним договора. Честно говоря, когда мне доложили о том, что мы должны с Сингапуром проработать вопрос заключения зоны свободной торговли, я сказал ориентироваться на Никола Пашиняна, на Армению, потому что экономики наши похожи.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

С октября входит в силу договор о свободной торговле между ЕАЭС с Ираном. Сейчас мы готовимся подписать аналогичный договор с Сингапуром. Это означает, что круг партнеров Евразийского экономического союза расширяется. Я очень рад, что это происходит во время председательства Армении в Евразийском экономическом союзе. Я уверен, что это поднимет привлекательность ЕАЭС, откроет новые возможности для бизнеса.

Во время встречи лидеров двух стран также отмечен рост взаимного товарооборота – 40 % к уровню 2018-го. За весь прошлый год страны наторговали на 50 миллионов долларов.