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По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны 4 человека

07 мая 2019 13:55
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Новости России. Материалы переданы в Генпрокуратуру. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны 4 человека-1

Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья

Напоминаем, что проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Вскоре после этого белорусская сторона остановила его прием. В России признали проблему и постарались ее решить.

По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны 4 человека-4

«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая

Мозырский НПЗ приступит к переработке чистой нефти в ближайшее время. Прежде чем запустить производство, предприятию необходимо провести комплексную промывку оборудования от загрязненного сырья, которое поступало на завод ранее.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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