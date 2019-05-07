По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны 4 человека

Новости России. Материалы переданы в Генпрокуратуру. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.