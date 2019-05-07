По делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в России задержаны 4 человека

Новости России. Материалы переданы в Генпрокуратуру. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Материалы переданы в Генпрокуратуру. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путин потребовал от «Транснефти» скорректировать систему качества контроля сырья
Напоминаем, что проблемы с сырьем возникли в середине апреля. Вскоре после этого белорусская сторона остановила его прием. В России признали проблему и постарались ее решить.
«Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40 % проектной мощности к 10 мая
Мозырский НПЗ приступит к переработке чистой нефти в ближайшее время. Прежде чем запустить производство, предприятию необходимо провести комплексную промывку оборудования от загрязненного сырья, которое поступало на завод ранее.
Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ