«Поедаемость сумасшедшая»: что такое полосной сев и чем выгодны «пёстрые» поля

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке кормов. В этом сезоне сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке кормов. В этом сезоне сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии делают ставку на новую технологию – полосный посев кормовых культур и зеленый конвейер, то есть получение с одного поля до трех урожаев за сезон. Корреспондент Александр Добриян продолжит тему.
Александр Добриян, СТВ:
Полосный посев – технология известна давно, но в Беларуси такие пестрые поля до сих пор увидишь нечасто. Тем временем в начале мая озимые рожь и сурепица уже готовы к уборке на корма. Скашиваются культуры одновременно и смешиваются во время уборки. На выходе получаем 300 центнеров с гектара высококачественных, а главное сбалансированных кормов.
Такая смесь содержит до 20 % белка. Того самого, который в рационе белорусских коров часто восполняют за счет импортного шрота.
Александр Зиновенко, заведующий отделом Научно-практического центра по животноводству Национальной академии наук Беларуси:
В данном случае формируется баланс и по белку, и по энергии благодаря применению полосных посевов. То есть корм обладает высокой концентрацией протеинов, при этом имеется структурность за счет включения злакового компонента.
Владимир Черенок ученым поверил три года назад: посеял по новой технологии 50 гектаров. В этом году уже почти 400.
– Как коровы реагируют?
– Моментально реагируют. Поедаемость, можно сказать, сумасшедшая.
Такой рацион продлевает продуктивную жизнь буренок на годы, а надои вырастают практически с первого дня.
Владимир Черенок, директор сельскохозяйственного предприятия «Михайловское-Агро»:
1,5 килограмма молока прибавка на корову. Доярки говорят, что именно это надо нам для того, чтобы мы производили молоко.
Сразу после укоса на этом поле посеют кукурузу. В Беларуси уже есть опыт получения даже трех урожаев кормов с одного поля за один сезон: в целом около 650 центнеров зеленой массы с гектара. Использовать землю интенсивно – требование современной агрокультуры.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В целом мы должны в этом году обеспечить полуторагодичный запас кормов, чтобы поголовье было обеспечено однотипным кормом и мы не теряли молоко. Нам нужно заготовить 9 миллионов 200 тысяч тонн кормовых единиц. Это сено, сенаж и силос. В основном сено и сенаж мы заготавливаем из многолетних трав, силос – из кукурузы.
Еще одна задача на 2019 год – заготовить не менее одной тонны на корову кормов по интенсивной технологии (в полимерную пленку). Такая консервация позволяет сохранить в кормах практически 100 % питательных веществ.