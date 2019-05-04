«Поедаемость сумасшедшая»: что такое полосной сев и чем выгодны «пёстрые» поля

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке кормов. В этом сезоне сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии делают ставку на новую технологию – полосный посев кормовых культур и зеленый конвейер, то есть получение с одного поля до трех урожаев за сезон. Корреспондент Александр Добриян продолжит тему.

Александр Добриян, СТВ:

Полосный посев – технология известна давно, но в Беларуси такие пестрые поля до сих пор увидишь нечасто. Тем временем в начале мая озимые рожь и сурепица уже готовы к уборке на корма. Скашиваются культуры одновременно и смешиваются во время уборки. На выходе получаем 300 центнеров с гектара высококачественных, а главное сбалансированных кормов.

Такая смесь содержит до 20 % белка. Того самого, который в рационе белорусских коров часто восполняют за счет импортного шрота.

Александр Зиновенко, заведующий отделом Научно-практического центра по животноводству Национальной академии наук Беларуси:

В данном случае формируется баланс и по белку, и по энергии благодаря применению полосных посевов. То есть корм обладает высокой концентрацией протеинов, при этом имеется структурность за счет включения злакового компонента.

Владимир Черенок ученым поверил три года назад: посеял по новой технологии 50 гектаров. В этом году уже почти 400.

– Как коровы реагируют?

– Моментально реагируют. Поедаемость, можно сказать, сумасшедшая.

Такой рацион продлевает продуктивную жизнь буренок на годы, а надои вырастают практически с первого дня.

Владимир Черенок, директор сельскохозяйственного предприятия «Михайловское-Агро»:

1,5 килограмма молока прибавка на корову. Доярки говорят, что именно это надо нам для того, чтобы мы производили молоко.

Сразу после укоса на этом поле посеют кукурузу. В Беларуси уже есть опыт получения даже трех урожаев кормов с одного поля за один сезон: в целом около 650 центнеров зеленой массы с гектара. Использовать землю интенсивно – требование современной агрокультуры.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В целом мы должны в этом году обеспечить полуторагодичный запас кормов, чтобы поголовье было обеспечено однотипным кормом и мы не теряли молоко. Нам нужно заготовить 9 миллионов 200 тысяч тонн кормовых единиц. Это сено, сенаж и силос. В основном сено и сенаж мы заготавливаем из многолетних трав, силос – из кукурузы.