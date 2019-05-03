Мясникович: «Экспорт продовольствия в КНР из Беларуси за 2 года увеличился в 15 раз»

Новости Беларуси. Бизнесменов из Китая встречали 3 мая в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли более 20 представителей деловых кругов КНР. В их числе и те, чьи фамилии значатся в списках Forbes.

Как отметил Михаил Мясникович, благодаря взаимной заинтересованности сторон экспорт продовольствия в КНР из Беларуси за два года увеличился в 15 раз. В свою очередь китайская сторона отметила, что хотела бы использовать выгодное геоположение нашей страны для создания крупного транспортного хаба.