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Плата за комплект учебников (с учетом 50-процентной скидки) для первоклассников - менее 20 тысяч рублей в 2011 году

05 сентября 2011 06:28
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У родители школьников еще есть время, чтобы оплатить пользование учебниками. Крайний срок - 1 октября. Соответствующее постановление Министерства образования Беларуси направлено в «Белпочту» и «Беларусбанк». Родители могут внести половину суммы в местных отделениях этих организаций. К примеру, плата за комплект учебников (с учетом 50-процентной скидки) составит, для первоклассников менее 20-ти тысяч рублей. Для учеников старших классов - от 25-ти до 40-ка тысяч. Если в семье воспитывается три ребенка дошкольного или школьного возраста и более - оплата будет вдвое меньше. Бесплатно учебники предоставляются детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам до 18 лет, а также некоторым другим категориям граждан.

# Школы в Беларуси # Экономика

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