В Беларуси прорабатывается вопрос продажи небольших пакетов акций стабильно работающих предприятий населению за валюту

Гродненская область на карте республики — это не только самый маленький регион. Сегодня это ещё и житница белорусских аграриев. В этом году урожай зерна здесь приближается к полуторамиллионнной планке. И это лучший результат за несколько десятилетий. И дело не только в плодородных почвах, скорее, просто хозяйский подход.

Предмет особой гордости аграриев — сахарная свекла. Она ещё зреет на полях, но ужен понятно, что сладкого продукта получат как минимум вдвое больше, чем нужно для внутреннего рынка. А значит, излишки можно продать за валюту.

Такой запас прочности, пожалуй, найдётся в каждом регионе страны. О том, как его грамотно использовать, говорили на недавнем совещании у президента. Предложение от Гродненской области — система бонусов для предприятий-экспортёров.

Семён Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Предприятиям, которые увеличивают экспорт, на увеличение экспортной составляющей налоговые поблажки сделать. Чтобы предприятие знало: если я продам не на миллион долларов, а на два миллиона, то на этот дополнительный миллион, условно, снизится налог на прибыль.

Такое предложение пришлось бы по вкусу, пожалуй, любому топ-менеджеру любого белорусского предприятия. Отгрузка готовой продукции на заводе «Лидсельмаш» идёт целый световой день. Есть спрос, а значит, и возможность заработать.

Олег Плавский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Лидсельмаш»:

Картофелекопатели, сажалки, которых раньше мы продавали 500 штук в год — в этом году объёмы поставки мы уже превысили 1000 штук. Плюс к этому, поставка зернохранилищ и зерносушилок на российский рынок. Раньше мы работали на внутреннем рынке: изначально задача была закрыть все потребности страны, сегодня мы активно выходим на экспорт.

2009 год для предприятия стал переломным. Тогда, здесь освоили новый вид продукции – отопительные радиаторы. Сегодня уже 60% этого товара уходит на экспорт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Свой рецепт предлагают и те, кто не мыслит в масштабах макроэкономики — рядовые граждане. Это возможность продажи небольших пакетов акций стабильно работающих предприятий населению за валюту. Сегодня этот вопрос уже прорабатывается.

Семён Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Президент назвал стоимость «Белкалия» — 30 миллиардов. Ну почему бы не взять 10% — это 3 миллиарда — и не разрешить продавать эти акции белорусам? Есть валюта на руках — по оценкам, 6-7 миллиардов — почему нельзя вложиться в эффективное предприятие, получать дивиденды? Может, они со временем продадут эти акции, это нормальный процесс. Но эти 3 миллиарда можно не искать за границей, а пользоваться своими деньгами, которые будут работать на экономику предприятий, а не лежать в стеклянных банках. Это предложение я озвучил, президент не стал долго слушать, сказал: «мы уже в этом плане дали поручение, сейчас идёт проработка этого документа».

Ещё одна особенность Гродненской области — ещё положение. Здесь самая протяжённая в республике граница с Евросоюзом. И ни для кого не секрет, что многие занимаются приграничным бизнесом, хотя при этом не платят налогов. Если такие доходы легализовать, то в выигрыше окажутся все — и бизнесмены, и местный бюджет.