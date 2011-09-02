В 2012 году белорусы планируют добывать в Венесуэле свыше 2 миллионов тонн нефти

До прихода белорусов регион озера Маракайбо считался полностью изученным. Нефтедобыча здесь ведётся без малого 100 лет. Но белорусские специалисты сумели доказать обратное.

Месяц назад скважина, пробуренная в тщательно подобранном белорусскими нефтяниками месте, произвела фурор. Фонтанный приток в 3300 баррелей нефти в сутки — это в десятки раз больше, чем дают другие скважины западного месторождения. Тогда же заговорили о том, что открыта новая перспективная залежь. Однако, подтверждение этому появилось только сейчас. Из очередной скважины пробуренной рядом с рекордной ударил фонтан мощностью 400 баррелей нефти в сутки.

Владимир Гошкис, главный инженер ПО «Белоруснефть»:

Белорусам открытие двух новых скважин сулит то, что теперь мы будем наращивать объёмы добычи нефти совместным предприятием. И в целом выстраивать новую программу геолого-разведовательных работ на озере Маракайбо.

Белорусские технологии сработали даже в нестандартных условиях. На озере Маракайбо нашим специалистам приходится бурить с воды, что для белорусской нефтедобычи абсолютно новый опыт. Опыт успешный. Благодаря профессионализму наших нефтяников, объёмы добычи нефти совместным предприятием постоянно растут. Если в 2007 году Президент Беларуси Александр Лукашенко и венесуэльский лидер Уго Чавес договорились о работе белорусов на двух нефтяных месторождениях, то сегодня эта цифра увеличилась уже до семи.

Владимир Гошкис, главный инженер ПО «Белоруснефть»:

Нам понадобилось всего полтора года, чтобы заявить о себе, получить кредит доверия венесуэльских специалистов. Далее опять был переговорный процесс, который подвёл итоги нашей работы. И нам доверили ещё два актива на западе, два на востоке плюс газовые месторождения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в текущем году присоединить ещё три актива на западе и выйти на добычу свыше 2 миллионов тонн в 2012 году.

Венесуэла стала отличной стартовой площадкой для Беларуси в латиноамериканском регионе. За последние лет пять два государства прошли путь развития, на который многим странам нужны десятилетия. Дружба двух президентов — Лукашенко и Чавеса — стала залогом развития экономики и общего товарооборота. Буквально с нулевой отметки он вырос до суммы в полмиллиарда долларов.

Впрочем, похоже, что и это не предел. Новые горизонты отношений Минск и Каракас обозначат уже совсем скоро. В сентябре белорусская делегация направится в Венесуэлу. В ближайшее время станут известны и сроки визита Александра Лукашенко в Боливарианскую Республику. Об этом два лидера договорились недавно во время телефонного разговора, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».