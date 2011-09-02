Нацбанк Беларуси: Ставка рефинансирования в ближайшее время вновь будет повышаться

Национальный банк ведёт подготовительную работу по выходу на единый валютный курс. На основе спроса и предложения он начнёт формироваться с середины сентября, когда стартует вторая сессия валютно-фондовой биржи.

Стратегию действий прокомментировали сегодня в Нацбанке. Предусмотрено ужесточение денежно-кредитного и валютного регулирования. Для этого недавно уже принят указ по сокращению льгот по обязательной продаже валютной выручки. Мерой экономического характера является и повышение ставки рефинансирования.

Николай Лузгин, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас повышена ставка рефинансирования до 27%. Она неоднократно повышалась в последнее время. Она будет повышаться и дальше в ближайшее время, это можно сказать однозначно. Повышены процентные ставки по инструментам поддержки Национального банка, сейчас они составляют 37%. Это, конечно, очень высокий уровень. Мы стараемся «зажать» рублёво-денежную массу и тем самым сократить спрос на иностранную валюту. Одновременно, предыдущими мерами, мы стараемся и увеличить поступление иностранной валюты в республику.

Кроме этого, как сообщили в Министерстве финансов, консолидированный бюджет страны за первые 8 месяцев исполняется с профицитом. То есть, сейчас доходов в нём больше, чем расходов. Кроме этого, для дополнительного привлечения денег в страну, Беларусь будет активнее взыскивать долги с зарубежных покупателей наших товаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». До 5 сентября в министерствах, концернах и исполкомах примут решения, как сократить эту задолженность не менее чем наполовину.

Владимир Амарин, первый заместиль министра финансов Республики Беларусь:

В рамках выполнения мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля финансовыми органами обеспечивается финансирование расходов бюджетов всех уровней в пределах поступающих доходов. Это позволило обеспечить исполнение консолидированного бюджета за январь-август текущего года с профицитом, то есть, с превышением доходов над расходами в размере 2% валового внутреннего продукта.