В Беларуси запустили мобильный платёжный сервис с использованием QR-кодов

Новости Беларуси. Белорусский разработчик совместно с ведущим банком страны запустили мобильный платежный сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его помощью можно платить за товары и услуги, используя QR-код, переводить деньги между пользователями сервиса без комиссии в чате и добавлять скидочные карты. В основе платежного сервиса лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. Пополнить кошелек можно с карты любого банка.