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В Беларуси запустили мобильный платёжный сервис с использованием QR-кодов

17 сентября 2019 15:31
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Новости Беларуси. Белорусский разработчик  совместно с ведущим банком страны запустили мобильный платежный сервис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запустили мобильный платёжный сервис с использованием QR-кодов-1

В Беларуси запустили мобильный платёжный сервис с использованием QR-кодов-3

С его помощью можно платить за товары и услуги, используя QR-код, переводить деньги между пользователями сервиса без комиссии в чате и добавлять скидочные карты. В основе платежного сервиса лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. Пополнить кошелек можно с карты любого банка.

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# It-технологии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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