Петр Рудник представлен трудовому коллективу «Могилевхимволокно» в качестве генерального директора

Новости Беларуси. Предприятию «Могилевхимволокно» необходимо в кратчайшие сроки завершить модернизацию. Такую задачу поставил 23 декабря глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков, представляя трудовому коллективу нового генерального директора предприятия Петра Рудника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший руководитель Сергей Пузевич своей должности лишился в том числе и за непринятие должных мер по модернизации производства.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Нужен новый волевой, опытный человек, который знает все стадии производства, как реализуются инвестпроекты с нуля. Таким человеком оказался Петр Михайлович Рудник, который до вчерашнего дня возглавлял Могилевский облисполком. Было принято решение президентом, чтобы освободить его от занимаемой должности, в том числе и по причинам неэффективной работы «Могилевхимволокно». Петр Михайлович как мужчина, как руководитель счел необходимым и своим долгом возглавить это предприятие, чтобы вывести его на тот рубеж, который необходим и области, и региону, и стране в целом.

Срыв сроков модернизации привел к снижению конкурентоспособности и сокращению экспорта.

Новому руководителю предстоит навести порядок на предприятии. В самое ближайшее время здесь необходимо провести модернизацию основного технологического процесса и выйти на достойный уровень конкурентоспособности.

Петр Рудник, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

К сожалению, предприятие зависимо от импорта, работает на импортном сырье. Это больше, чем 70%. Модернизация, которая проводилась, не носила такого коренного характера, который бы позволил значительно снизить себестоимость, убрать издержки и после этого быть конкурентоспособным на рынке. Над этим мы будем работать. Я верю в то, что коллектив «Могилевхимволокно» со своими традициями, хорошими мощными традициями, с этой задачей справится.

В ближайшее время посетить «Могилевхимволокно» планирует глава государства. К этому времени уже новый руководитель предприятия должен изучить все процессы производства, чтобы дать собственную оценку перспектив развития.