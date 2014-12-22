Андрей Шорец 22 декабря лично проинспектировал торговые объекты в Минске, дальше их ждет комплексная проверка

Новости Беларуси. Повышенный интерес к магазинам и в Минске. С 22 декабря более активное участие в проверках начнут принимать представители Госстандарта, Министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия. Сейчас специалисты проверяют, насколько четко в торговых центрах соблюдается законодательство. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ изучила спрос и предложение.

Сейчас идёт мониторинг того, насколько четко объекты торговли соблюдают законодательство. Особое внимание проверяющих и к ценообразованию. Кстати, сегодня в магазинах уже нет тех очередей и пустых полок. Покупатели приходят за необходимым. Причём, зачастую, покупают продукцию именно белорусских производителей.

Холодильники, плиты, различная другая бытовая техника. Никаких пустых полок и огромных очередей. Тем не менее ассортимент широк, как и прежде. И по приемлемым ценам. Именно такую картину могли увидеть покупатели многих столичных магазинов. Продавцы признаются: теперь белорусы в торговые центры идут лишь за необходимым. Кстати, и товары в центре внимания отнюдь не импортные - белорусские.

Покупатели:

Холодильники хорошие - никаких проблем. Он у нас уже работает 5 или 6 лет.

Утюг белорусского производства покупали. Родители живут в России, там у них есть белорусские холодильники и они пользуются спросом.

«За» отечественную технику Жанна, как, впрочем, и многие другие, тоже голосует рублём. Холодильник, микроволновая печь... Смеется: экскурс в мир белорусской бытовой техники вполне бы могла провести. Причём, в собственной квартире.

Жанна Гавриченкова, покупатель:

Наши научились уже много чего хорошо делать. Мелкую бытовую технику, которую я покупаю, я доверяю нашим. Потому что, во-первых, гарантия.

Продукции под маркой «сделано в Беларуси» в торговых точках достаточно. Касается это и легкой промышленности. К примеру, трикотаж. Больше 90% - как раз продукция отечественного производителя. Тем не менее, это не предел - заверяют в торговом доме. В самое ближайшее время поставки будут увеличены.

Надежда Рыжих, первый заместитель генерального директора торгового дома:

95% продаётся товаров отечественного производства. Товары легкой промышленности сегодня признаны нашим покупателем. И покупают их с удовольствием. И это оправдано.

Кстати, ценообразование и наполняемость магазинов продукцией по-прежнему под особым контролем. С постоянным мониторингом — торговая инспекция, различные министерства и руководство города. Мэр Минска уверен: нынешний повышенный спрос, несомненно, шанс для отечественных производителе и нарастить поставки, и получить дополнительную прибыль. Вот и сегодня Андрей Шорец приехал лично убедиться, что представлено на торговых рядах.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Отечественный производитель должен активно заполнить наши полки и предоставить альтернативу импортным товарам. Цены не подросли. Белорусское производство бытовой техники достаточно конкурентоспособно как по цене, так и по качеству. И мы видим, что это шанс нашей промышленности увеличить объемы производства и объемы реализации.

С сегодняшнего дня за тем, чтобы цены оставались на прежнем уровне, следить начали ещё строже. Постоянные мониторинги проводят торговая инспекция, органы саннадзора и Госстандарт. В последнее время к трёхсторонним проверкам присоединилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Теперь оценки ждут комплексной.

Игорь Буссель, начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Существуют плановая и внеплановая проверки. Мы видим, мы мониторим ситуацию: здесь, здесь есть какие-то нарушения. Тогда комплексно выходим и проверяем эти субъекты хозяйствования.