Александр Лукашенко: В Беларуси не будут сдерживать импорт товаров

Новости Беларуси. В Беларуси в сложившейся ситуации на финансовом и валютном рынках не будут сдерживать импорт товаров. Об этом 22 декабря заявил Александр Лукашенко, принимая с докладами помощников Президента по Витебской и Гродненской областям.

Глава государства поинтересовался, как складывается обстановка в регионах после принятых решений Правительства и Нацбанка. Речь идет о 30-процентом сборе на покупку валюты, который ввели в нашей стране в конце прошлой недели.

Президент начал встречу с разговора о ситуации в белорусской экономике и на валютном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас люди напряжены тем, что якобы обесценивается валюта и так далее, надо быстрее ее куда-то вложить, скупают товары какие-то, может, кто-то и продукты покупает, но тут еще Новый год. Спасибо людям. То у нас склады были перегружены стиральными машинами, бытовой техникой, СВЧ-печами, утюгами и прочим, а сейчас вдруг они понадобились, и некоторым по пять, по шесть единиц. Поэтому, с одной стороны, спасибо им за то, что они разгрузили склады. Этим самым, как финансисты говорят, мы связали огромную массу денежных средств. Но, с другой стороны, меня поражает только другое. Я вчера из Украины приехал, посмотрел наши телевизионные каналы. И удивляюсь, почему люди так предпочтение отдают импорту по тем группам товаров, которые есть у нас. Неужели люди не понимают, что сегодня импорт относительно примерно сопоставим (хоть дороже, но сопоставим) с нашими телевизорами, стиральными машинами или СВЧ-печами. Но если завтра, не дай бог, эта техника выйдет из строя, то они в 10 раз дороже заплатят. И еще по срокам, пока отремонтируют, проблемы. Но это я так, на злобу дня, чтобы вы понимали, о чем речь. Это дело людей. Покупают – пусть покупают.

Я сегодня отдал распоряжение, особенно в Минске, чтобы мы ни в коем случае не сдерживали товар по импорту и чтобы на этом импорте по-прежнему посредники и торговые работники не наживались. Если это товар, то он должен быть продан у нас хотя бы с рентабельностью 2-2,5%, пока не стабилизируются цены. Но сдерживать импорт ни в коем случае нельзя. Зачем? Пускай на полках стоят и телевизоры, и утюги, отечественные и импортные. Все равно импорт будет значительно дороже, чем отечественное. Это тоже нам выгодно. Мы никаких дополнительных налогов при этом не вводим.

Что касается валютного рынка, люди уже поняли, что нельзя такую высокую цену платить за доллары и евро. И это правильно. В конце концов, действительно лучше купить какой-то товар, чем покупать доллар. Неизвестно, завтра что с ним будет.

Поэтому я хотел бы в этой части, на злобу дня, от вас услышать, как развивается ситуация там, на местах. В Гродненской области (считается чуть ли не одна из продвинутых областей) и в Витебской области, где, конечно, всегда проблем хватало. И эта область специфическая. Поэтому я взял на контрасте две области. Конечно, я послушаю и других помощников для того, чтобы представлять картину. Не только из уст губернаторов, но и ваших уст, помощников Президента, какова ситуация на местах. А она же не такая, как в Минске. Это в Минске тут могут бегать, гвалтом кричать, а на местах может быть иная ситуация. Какова она?

И еще. Как складывается экономика в ваших регионах? Что больше всего настораживает и на что следует обратить внимание. Оценка руководящих органов регионов, губернатора и заместителей. Насколько коллектив слажен, насколько он эффективно работает.

Владимир Доманевский, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Гродненской области:

Если рассматривать движение валюты через обменные пункты Гродненской области, то населением потреблено в результате сдачи и покупки порядка 19 млн всего лишь. Если посмотреть ажиотаж, который был вызван новыми введениями со стороны Нацбанка, то колебания и движения возле обменных пунктов были только 19 числа. Когда были введены меры по сдаче и продаже 50% выручки валютной предприятиями, и когда был введен обязательный комиссионный сбор 30% на валюту, то эта ситуация резко стабилизировалась.

Александр Лукашенко:

То есть там действительно нет такой ситуации, как в Минске?

Владимир Доманевский:

В Гродно такого нет.

Подробно и детально Александр Лукашенко интересовался успехами в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере Витебской области.

Особое внимание – приграничью. Ведь белорусские потребители мгновенно отреагировали на ситуацию с российским рублем и стали массово ездить за покупками в соседнее государство.

Помощник по Гродненской области доложил Президенту о социально-экономическом развитии региона, ситуации на валютном и потребительских рынках области.

Владимир Доманевский:

Президент обозначил ряд вопросов. Было обозначено, чтобы в преддверии и праздничных дней, и в последующее время был четкий контроль за ценами на потребительском рынке. Было доложено также президенту, какие меры приняты по Гродненской области с учетом того, что Гродненская область граничит со странами Евросоюза. Все-таки есть импортное продвижение товаров, и в этой связи были даны поручения, как правильно сегодня сосредоточиться с тем, чтобы, опять же, не пострадал простой человек в этой непростой ситуации.

Николай Шерстнев, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Витебской области:

Интерес проявил Александр Григорьевич к ситуации, сложившейся на приграничных регионах. Те тенденции, которые сегодня имеют место, в связи с проблемами, возникшими с российским рублем. Российский потребитель очень ценит белорусский товар. И те тенденции, которые обратные вызваны нашим население в массовом потреблении российского товара, это всего лишь временные тенденции, связанные с, естественно, удешевлением временно цены. Но это не должно носить массовый характер. Сегодня принятые меры государством как с белорусской стороны, так и с российской стороны, уже привели к более-менее стабильной ситуации на приграничье.