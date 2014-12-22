В Минторге 22 декабря обсудили работу интернет-магазинов

Новости Беларуси. В Минторге 22 декабря прошла встреча с представителями торговых интернет-площадок и крупных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной темой диалога стала дальнейшая работа индивидуальных предпринимателей в сложившейся ситуации. Главное требование — соблюдение закона о правах потребителей и торговли.

Сегодня из-за нарушения законодательства приостановлена деятельность еще четырех интернет-магазинов.

Ранее такие же меры предприняты в отношении крупной торговой интернет-площадки Оnliner. По словам замминистра торговли, предупреждения этому интернет-ресурсу выносились не раз, однако руководство не предприняло никаких мер.

В минторге также сообщили, что ведомство открыто для диалога с частным бизнесом и готово помогать в решении возникающих проблем.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Такие совещания - это деловая встреча, на которой мы должны отработать некую систему, как нам двигаться дальше. Для нас очень важно, если мы выявляем какие-то нарушения, оперативно информировать площадку, чтобы они, в свою очередь, тоже принимали решение, если они где-то что-то просмотрели. Это для нас будет очень важно, потому что это будут совместные действия.