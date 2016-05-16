Первый поезд из Китая прибыл в Беларусь: он был в пути около двух недель

Новости Беларуси. По маршруту Великого шелкового пути. В Колядичах 16 мая встретили первый железнодорожный состав с грузом из Китая. Более 40 контейнеров были в пути из города Баодин в Беларусь около двух недель.

Новый железнодорожный маршрут — очередной шаг по реализации масштабного проекта «Один пояс, один путь». Специалисты уже отметили его высокую коммерческую ценность. Время доставки товаров поездом — практически в три раза меньше, чем морем.

Груз в тысячу тонн, который прибыл сегодня, ждут в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Строительные материалы предназначены для возведения административных и бизнес-центров, а также складских помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ху Чжэн, член совета директоров Белорусско-китайского индустриального парка:

Груз — это металлоконструкции. Строительство первой очереди коммерческого и логистического парка нуждается в общем объеме в 9 тысячах тонн металлоконструкций. Прибытие первого грузового поезда в Минск имеет очень большое значение. Он полностью совпадает с тенденцией построения логистического коридора по экономическому поясу Шелкового пути.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы ожидаем, что уже в начале следующего года около 50 % этих складских помещений и так далее уже будут востребованы. Фактически, приход поезда, я бы сказал, что это в каком-то смысле первая инвестиционная грузовая «ласточка» нашего Шелкового пути.

Названные строящиеся объекты смогут использовать и белорусские предприятия. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между деловыми кругами двух стран 16 мая было подписано прямо на перроне.