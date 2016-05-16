Новости экономики за 16.05.2016

Новости Беларуси. В сентябре белорусских импортеров ждет снижение ввозных пошлин. Согласно правилам ВТО, в которую вступила Россия, в странах ЕАЭС должна сократиться растаможка более 12 тысяч товаров. Скажутся ли новые ставки на ценах для конечного потребителя, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

ПОШЛИНЫ НИЖЕ

С 1 сентября снизятся ввозные пошлины более чем на 1700 товаров в Евразийском экономическом союзе. В среднем растаможка сократится на 1% – 2%. В списке много товаров народного потребления – холодильники, печи- СВЧ, обувь, мебель, а также на продукты питания – рыба, тропические фрукты и вина. Это означает, что на прилавках импортные товары также могут подешеветь.

КОРОТКИЕ ВКЛАДЫ

Максимальная ставка по краткосрочным рублевым депозитам сегодня – 27%. По рекомендации главного регулятора многие банки сократили доходность по вкладам после снижения ставки рефинансирования. Однако, разместив сбережения даже на месяц, по-прежнему можно неплохо заработать.

В топ-5 самых выгодных предложений – депозиты от 21 до 27 процентов. Например, сделав вклад в размере 20 миллионов рублей, за 30 дней можно заработать от 300 до 390 тысяч с учетом уплаты подоходного налога.

НЕФТЯНАЯ «УТКА»

Goldman Sachs спровоцировал рост цен на нефть. Международный инвестиционный банк прогнозирует дефицит сырья уже во второй половине текущего года. Рынок отреагировал мгновенно. И сегодня цена на нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов за баррель. Эксперты связывают нехватку запасов с катаклизмами в Канаде и нападением на нефтедобывающие платформы в Нигерии.

Уже традиционно на фоне удорожания нефти укрепляется и белорусский рубль. Сегодня на торгах национальная валюта прибавила к доллару, правда, незначительно: американец подешевел на 5 рублей. По Нацбанку на вторник – 19261. Евро снизился на 42 пункта. Курс на завтра – 21 803. Российский рубль укрепился, однако по-прежнему ниже 297.

ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ

О том, как коммерческие банки будут информировать клиентов о курсах валют после деноминации, рассказал главный финансовый регулятор. Стоимость покупки и продажи после 1 июля будет устанавливаться с точностью до 4-х знаков после запятой.

К примеру, если сегодня минимальная стоимость продажи 19 270, то по новым правилам на электронных табло будет написано 1,9270. К слову в день проведения деноминации, 1 июля, коммерческим банкам разрешено не обслуживать клиентов.