Белорусско-французская деловая неделя: бизнес-круги Беларуси готовятся к масштабной встрече с зарубежными партнерами

Новости Беларуси. Тем временем бизнес-круги нашей страны готовятся к очередной масштабной встрече с зарубежными партнерами. В Париже 23-27 мая пройдет белорусско-французская деловая неделя. Она станет первой в своем роде за всю историю партнерских отношений двух стран.
В ее рамках состоятся многочисленные встречи представителей органов госуправления Беларуси и Франции, отвечающих за вопросы развития сотрудничества в различных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других. Особое внимание будет уделено и переговорам деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Галоўнымі мерапрыемствамі гэтага тыдня стануць агранізацыя другога пасяджэння сумеснай беларуска-французскай гадлёва-эканамічнай камісііі другі беларуска-французскі бізнес-форум. Варта адзначыць, што ўжо больш за 40 прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, міністэрстваў і канцэрнаў, прадпрыемстваў, якія адказваюць за гандлёва-эканамічныя адносіны, пацвердзілі свой удзел у бізнес-форуме. Для нас вельмі важна арганізаваць двухбаковыя кантакты, перамовы, дзеля таго каб падпісаць кантракты па экспарту беларускай прадукцыі на дадзены рынак.