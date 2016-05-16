Прямой эфир

Белорусско-французская деловая неделя: бизнес-круги Беларуси готовятся к масштабной встрече с зарубежными партнерами

16 мая 2016 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тем временем бизнес-круги нашей страны готовятся к очередной масштабной встрече с зарубежными партнерами. В Париже  23-27 мая пройдет белорусско-французская деловая неделя. Она станет первой в своем роде за всю историю партнерских отношений двух стран.

В ее рамках состоятся многочисленные встречи представителей органов госуправления Беларуси и Франции, отвечающих за вопросы развития сотрудничества в различных отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других. Особое внимание будет уделено и переговорам деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:
Галоўнымі мерапрыемствамі гэтага тыдня стануць агранізацыя другога пасяджэння сумеснай беларуска-французскай гадлёва-эканамічнай камісііі другі беларуска-французскі бізнес-форум. Варта адзначыць, што ўжо больш за 40 прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, міністэрстваў і канцэрнаў, прадпрыемстваў, якія адказваюць за гандлёва-эканамічныя адносіны, пацвердзілі свой удзел у бізнес-форуме. Для нас вельмі важна арганізаваць двухбаковыя кантакты, перамовы, дзеля таго каб падпісаць кантракты па экспарту беларускай прадукцыі на дадзены рынак.

# Экономика # Павел Латушко # Беларусь-Франция

Другие новости рубрики

Все новости
Ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС определят 16 мая в Москве
16 мая 2016 06:26

Ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС определят 16 мая в Москве

В Колядичах 16 мая встретят первый железнодорожный состав с грузом из Китая
16 мая 2016 06:26

В Колядичах 16 мая встретят первый железнодорожный состав с грузом из Китая

Завод по выпуску аккумуляторов построят под Брестом
16 мая 2016 06:26

Завод по выпуску аккумуляторов построят под Брестом