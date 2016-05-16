Ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС определят 16 мая в Москве

Новости Беларуси. Ориентиры макроэкономической политики стран Евразийского экономического союза определят 16 мая в Москве. Вопросы торговли, финансовой политики, таможенного сотрудничества и энергетики станут главными на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Беларусь здесь будет представлена на уровне первого вице-премьера правительства.

Напомню, в интеграционное объединение помимо нашей страны входят Армения, Казахстан и Россия. Ожидается, сегодня на переговорах речь пойдёт о преодолении барьеров, препятствующих углублению кооперационных связей в рамках общего рынка ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.