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Ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС определят 16 мая в Москве

16 мая 2016 06:26
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Новости Беларуси. Ориентиры макроэкономической политики стран Евразийского экономического союза  определят 16 мая в Москве. Вопросы торговли,  финансовой политики, таможенного сотрудничества и энергетики станут главными на заседании  Совета Евразийской экономической комиссии. Беларусь здесь будет представлена  на уровне первого вице-премьера правительства.

Напомню, в  интеграционное объединение помимо нашей страны входят Армения, Казахстан и Россия.  Ожидается, сегодня на переговорах речь пойдёт о  преодолении  барьеров, препятствующих углублению кооперационных связей в рамках общего рынка ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Евразийский союз

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