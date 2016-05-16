Новости Беларуси. В Колядичах 16 мая встретят первый железнодорожный состав с грузом из Китая. 40 контейнеров были в пути из города Баодин в Беларусь порядка двух недель. Новый железнодорожный маршрут - очередной шаг по реализации масштабного проекта «Один пояс, один путь».

Груз, который прибудет сегодня, уже ждут в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Строительные материалы также предназначаются для возведения в Минске студенческих общежитий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.