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В Колядичах 16 мая встретят первый железнодорожный состав с грузом из Китая

16 мая 2016 06:26
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Новости Беларуси. В Колядичах 16 мая встретят первый железнодорожный состав с грузом из Китая.  40 контейнеров были в пути  из города Баодин в Беларусь порядка двух недель. Новый железнодорожный маршрут - очередной шаг по реализации масштабного проекта «Один пояс, один путь».

Груз, который прибудет сегодня, уже ждут в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Строительные материалы  также предназначаются для возведения в Минске студенческих общежитий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Китай

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