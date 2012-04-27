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Мингорисполком: На льготное кредитование и финансовую поддержку производственного бизнеса и бизнеса в сфере услуг из бюджета города будет выделено более 40 млрд рублей

27 апреля 2012 17:55
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Получить льготный кредит, найти компромисс с арендодателем, узнать сроки переноса Червенского рынка. Столичные предприниматели смогли получить подробную консультацию, позвонив на прямую линию. На вопросы минчан отвечал начальник управления предпринимательства Мингорисполкома Александр Калиновский, сообщили в программе «Столичные подробности».

Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:
Наиболее частые вопросы на горячей линии – это вопросы льготного кредитования и финансовой поддержки производственного бизнеса и бизнеса в сфере услуг. Действительно, такая форма работает и она себя очень хорошо зарекомендовала. На эти цели из бюджета города планируется направить более 40 млрд рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

# Экономика # Государственная политика в сфере социальной защиты # Мингорисполком # Государственная политика # Александр Калиновский

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