Первый контейнерный поезд из Чунцина встретили в Колядичах. Чем выгодны прямые поставки для экономики Беларуси?

Новости Беларуси. «Один пояс – один путь» и тысячи тонн товара. Первый контейнерный поезд из Чунцина встречали 14 июля в Колядичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8600 километров за 12 дней. Первый контейнерный поезд из Чунцина встретили в Минском районе Раньше этот грузовой состав следовал через нашу страну исключительно транзитом. Сейчас же привез в Беларусь электронику и изделия легкой промышленности.

Вот так – торжественно и ярко – делегации двух стран (а в эти дни в Беларуси гости из Поднебесной с визитом) встречают первый поезд из Чунцина. Позади 12 дней дороги и расстояние – 8600 километров. Транзитное сообщение из Китая в Европу через нашу страну налажено с 2011 года.

И именно из Чунцина шли тогда первые контейнерные поезда. За 7 лет экономические связи между Беларусью и Китаем окрепли, взаимный товарооборот значительно вырос. Он-то и продиктовал необходимость прямых поставок. Так появился маршрут с конечной станцией «Колядичи».

Камилла Шах, СТВ:

Прямое железнодорожное сообщение значительно сокращает расстояние перевозки, соответственно увеличивается и скорость доставки грузов. Ну а всё это в конечном итоге влияет на стоимость продукции, то есть на наши с вами кошельки. Обратная загрузка – задача уже белорусских предприятий. По распоряжению Совмина, экспорт в Китай к 2020 году должен достичь 1,5 млрд долларов.

Владимир Балахонов, заместитель начальника Белорусской железной дороги:

Контейнерные перевозки по дороге растут интенсивно. Например, если в 2017 году мы перевезли 250 тысяч штук, имеется в виду транзитом, то в этом году мы ожидаем 300 тысяч. В следующем году еще будет прирост. Поэтому здесь рост предусматривается значительный. Мы к этому готовы, главное, чтобы предприятия республики производили больше продукции для обратной загрузки.