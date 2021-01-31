Заместитель премьер-министра Беларуси: в 2021 году цены будут, наверное, ещё жёстче отслеживаться

Александр Субботин: В экономике, в психологии, в культуре. Достаточно разнообразно, образование многогранное. Конечно же, это общение. Когда учишься, общаешься с ребятами, с которыми потом сохраняешь теплые дружеские отношения на протяжении всей жизни – это очень помогает.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси: Академия управления всегда была каким-то отдельным украшением всей системы образования нашей страны. Вообще кадровая политика – это, наверное, одна из основных политик государственных, потому что кадры решают все – такая пословица есть. Плюс, когда человек эволюционно развивается по карьерной лестнице, соответственно, Академия помогает давать дополнительные знания, необходимые в той или иной отрасли. Я со знанием дела скажу, что я, отучившись в ней, приобрел достаточно много интересных дополнительных знаний и навыков, которые очень помогают в жизни.

Евгений Поболовец:

Недавнее требование Президента о постоянном мониторинге цен на продукты продовольствия – как эта работа будет продолжаться дальше? Стоит ли нам ожидать роста цен?

Александр Субботин:

Она всегда велась. Может, незаметно, но Министерство антимонопольного регулирования и торговли этим постоянно занимается, это его хлеб. И в этом году будет, наверное, еще жестче это все отслеживаться.

Евгений Поболовец:

Мы знаем, что работа ведется постоянно, просто нас постоянно пугают тем, что вот-вот кризис, вот-вот рубль рухнет и еще что-то. Такой стандартный набор страшилок. Как государство подготовлено в этом плане? Есть же наверняка какой-то механизм действий.

Александр Субботин:

Ко всем рискам подготовиться нельзя, но вместе с тем готовимся к ценам, где-то дополнительные делаем стабилизационные фонды, где-то какие-то мероприятия проводим, чтобы цены резко не возрастали. Хотя с экономической точки зрения какая-то доля инфляции и рост цен – это нормальный процесс, он свидетельствует о том, что экономический организм развивается и живет.