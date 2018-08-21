Первый экипаж-четырехтысячник появился в Витебской области

Новости Беларуси. Команда в составе старшего комбайнера Леонида Алексеенко и его помощника Павла Хоняка работает в Лепельском районе. Чествование хлеборобов пройдет прямо в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, этот же экипаж первым в регионе намолотил 3000 тонн. Теперь перед аграриями стоит новая задача.

Тем временем в Витебской области осталось обработать менее 20 % площадей. К этому времени в закромах здесь почти 700 тысяч тонн. Бесспорный лидер этой кампании – Минский регион с результатом почти 1 миллион 300 тысяч тонн. Неплохой урожай в Брестской и Гродненской областях. Всего же каравай Беларуси на сегодня весит 5 миллионов 75 тысяч тонн. Уборочная подошла к завершению. Осталось обработать всего 5 % площадей.