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Первый экипаж-четырехтысячник появился в Витебской области

21 августа 2018 10:58
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Новости Беларуси. Команда в составе старшего комбайнера Леонида Алексеенко и его помощника Павла Хоняка работает в Лепельском районе. Чествование хлеборобов пройдет прямо в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, этот же экипаж первым в регионе намолотил 3000 тонн. Теперь перед аграриями стоит новая задача.

Первый экипаж-четырехтысячник появился в Витебской области-1

Тем временем в Витебской области осталось обработать менее 20 % площадей. К этому времени в закромах здесь почти 700 тысяч тонн. Бесспорный лидер этой кампании – Минский регион с результатом почти 1 миллион 300 тысяч тонн. Неплохой урожай в Брестской и Гродненской областях. Всего же каравай Беларуси на сегодня весит 5 миллионов 75 тысяч тонн. Уборочная подошла к завершению. Осталось обработать всего 5 % площадей.

# Уборочная кампания # Экономика # Леонид Алексеенко # Павел Хоняк # Фотофакт

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