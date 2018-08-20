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Новости экономики за 20.08.2018

20 августа 2018 17:01
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Новости Беларуси. Ежегодно растут количество и объемы биржевых сделок с российскими компаниями на рынке металлопродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом потенциал для расширения сотрудничества есть.

Новости экономики за 20.08.2018-1

Беларусь ежегодно импортирует около 2,5 млн тонн черных металлов в год, что делает этот рынок очень привлекательным для российских металлопроизводителей и металлотрейдеров.

Основной объем черного металлопроката ввозится из России. При этом через биржу импортируется порядка 20 % от общей потребности страны в черных металлах. Расширение участия российских поставщиков в биржевых торгах БУТБ позволит им исключить посредников при поставках в Беларусь.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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