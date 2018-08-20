Прямой эфир

Инвестиционный фонд поможет улучшить качество питьевой воды в Беларуси

20 августа 2018 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Создание инвестиционного фонда инициирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нужны на строительство станций обезжелезивания.

Инвестиционный фонд поможет улучшить качество питьевой воды в Беларуси-1

Необходимо проложить около 4,5 тысяч километров водопроводных и около 6 тысяч километров канализационных сетей. Предстоит также реконструировать более 30 очистных сооружений. 

Пополнять инвестфонд планируют за счет бюджетных субсидий, займов международных финансовых организаций и амортизационных отчислений предприятий ЖКХ.  

# Водоснабжение # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китайцы начнут обрабатывать российскую древесину в Беларуси
20 августа 2018 17:01

Китайцы начнут обрабатывать российскую древесину в Беларуси

Средняя заработная плата в Беларуси увеличилась до 973 рублей
20 августа 2018 14:28

Средняя заработная плата в Беларуси увеличилась до 973 рублей

Новый министр промышленности намерен больше внимания уделять предприятиям в средних и малых городах
20 августа 2018 14:18

Новый министр промышленности намерен больше внимания уделять предприятиям в средних и малых городах