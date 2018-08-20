Инвестиционный фонд поможет улучшить качество питьевой воды в Беларуси

Новости Беларуси. Создание инвестиционного фонда инициирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нужны на строительство станций обезжелезивания.

Необходимо проложить около 4,5 тысяч километров водопроводных и около 6 тысяч километров канализационных сетей. Предстоит также реконструировать более 30 очистных сооружений.

Пополнять инвестфонд планируют за счет бюджетных субсидий, займов международных финансовых организаций и амортизационных отчислений предприятий ЖКХ.