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Китайцы начнут обрабатывать российскую древесину в Беларуси

20 августа 2018 17:01
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Новости Беларуси. На территории Витебской свободной экономической зоны китайская компания планирует создать до 10 производственных предприятий по выпуску продукции из древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайцы начнут обрабатывать российскую древесину в Беларуси-1

Предприятия будут выпускать как топливные биоматериалы, так и мебель. При этом сырье для производств будут ввозить из России. Предполагаемый объем инвестиций в организацию деревообработки – не менее 300 миллионов долларов.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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