Китайцы начнут обрабатывать российскую древесину в Беларуси

Новости Беларуси. На территории Витебской свободной экономической зоны китайская компания планирует создать до 10 производственных предприятий по выпуску продукции из древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия будут выпускать как топливные биоматериалы, так и мебель. При этом сырье для производств будут ввозить из России. Предполагаемый объем инвестиций в организацию деревообработки – не менее 300 миллионов долларов.