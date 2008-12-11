Первый большегрузный автомобиль БелАЗ китайской сборки должен сойти с конвейера уже в следующем году

Об этом сегодня президенту Александру Лукашенко доложил председатель Комитета государственного контроля Зенон Ломать.

Руководитель контролирующего ведомства страны проинформировал главу государства об итогах визита белорусской делегации в Китай. Помимо достигнутой договоренности об организации производства карьерной техники БелАЗ совместно с китайской госкомпанией Катик Суплай, прорабатывается вопрос о налаживании в Китае сборочных производств тракторов «Беларус» и сельхозтехники «Гомсельмаш».

Председатель Комитета государственного контроля также доложил об итогах работы ведомства за 11 месяцев года. Проверки госконтроля, как того и требовал глава государства, стали носить упреждающий и комплексный характер. Количество ревизий снизилось, однако, при этом существенно возросла сумма взысканных и возвращённых в бюджет денег.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь: «Президент обратил внимание на что, чтобы мы перестроились и от массовых проверок переходили к точечным. И в этом направлении мы свою работу перестроим. Глава государства потребовал ужесточить спрос с должностных лиц, которые отвечают за те или иные вопросы. Если госконтроль провел проверку сегодня, завершил ее завтра, то руководитель, отвечающий за эти проблемы, - должны принять все меры для устранения имеющихся недостатков. Если не принимают - будет более жесткий спрос госконтроля. И в этом направлении мы тоже перестроим свою деятельность. Мы не намерены больше бегать и заставлять того или иного директора магазина, чтобы там были товары нашего производства. Есть различные начальники, которые отвечают за торговлю и они должны добиваться. Главе государства доложено и по другим вопросам. Нас очень беспокоит ситуация с нарушением земельного законодательства в Минске и Гомельской области. Проводим проверочные мероприятия.»

