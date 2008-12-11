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Первый большегрузный автомобиль БелАЗ китайской сборки должен сойти с конвейера уже в следующем году

11 декабря 2008 15:24
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Об этом сегодня президенту Александру Лукашенко доложил председатель Комитета государственного контроля Зенон Ломать.

Руководитель   контролирующего  ведомства  страны проинформировал главу  государства  об  итогах  визита  белорусской  делегации  в Китай.  Помимо достигнутой договоренности об организации производства карьерной техники БелАЗ совместно с китайской госкомпанией Катик Суплай,  прорабатывается  вопрос  о  налаживании в Китае сборочных производств тракторов «Беларус» и сельхозтехники «Гомсельмаш».

Председатель Комитета  государственного  контроля также доложил об итогах  работы ведомства за 11 месяцев года. Проверки госконтроля, как  того и  требовал  глава государства,  стали носить упреждающий  и  комплексный характер. Количество  ревизий снизилось, однако,  при этом существенно возросла  сумма взысканных и  возвращённых  в  бюджет  денег.

Зенон Ломать, председатель  Комитета государственного  контроля  Республики  Беларусь: «Президент обратил внимание на  что, чтобы  мы  перестроились и  от  массовых  проверок  переходили  к  точечным. И в этом направлении мы  свою работу  перестроим. Глава государства  потребовал  ужесточить спрос  с должностных  лиц, которые  отвечают  за  те  или иные  вопросы. Если  госконтроль провел  проверку сегодня, завершил  ее  завтра,  то  руководитель,  отвечающий за эти проблемы, - должны принять  все  меры для устранения  имеющихся  недостатков. Если  не  принимают - будет  более  жесткий спрос госконтроля. И в этом  направлении  мы  тоже  перестроим свою деятельность. Мы не намерены  больше бегать и  заставлять того  или  иного директора магазина, чтобы там были товары нашего производства.   Есть  различные начальники, которые отвечают за  торговлю и они должны добиваться. Главе  государства  доложено  и  по  другим  вопросам.  Нас  очень беспокоит ситуация с нарушением земельного законодательства в Минске и Гомельской области. Проводим проверочные  мероприятия.»

# Экономика # БелАЗ

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