Беларусь в нынешнем увеличит экспорт продовольствия в Россию не менее, чем на треть

По итогам года он может превысить отметку в полтора миллиарда долларов. Такая договоренность сегодня достигнута в Минске. Россия заинтересована в таком шаге, чтобы сократить объемы закупок из стран дальнего зарубежья. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Белорусские продукты и сейчас занимают существенную часть в импорте России. По словам Гордеева, Беларусь – главный партнер его страны по ряду торговых позиций. Белорусские продукты высокого качества и соответствуют российским санитарным и гигиеническим требованиям. Накануне в белорусской столице главы аграрных ведомств двух стран уже обсуждали перспективы торговли в новых экономических условиях. Министр Гордеев заявил, что принято решение проводить такие коллегии ежегодно. Он также обратил внимание на то, что высокий уровень политических и торгово-экономических отношений Беларуси и России должны стать примером для формирования ЕврАзЭС.



У российского рубля – хорошая перспектива стать региональной валютой. Такое мнение высказал в свою очередь премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Расширение взаимных поставок товаров, в том числе продовольствия, может проводиться с использованием валюты двух государств. Российский рубль – наиболее предпочтительная региональная валюта, которая будет иметь устойчивый спрос на рынке СНГ.